ITA сняла обвинение по допингу с олимпийского чемпиона по борьбе Гацалова
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сняло обвинение с олимпийского чемпиона 2004 года по вольной борьбе Хаджимурата Гацалова. Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
Азербайджанский спортсмен Хетаг Газюмов (слева) и российский спортсмен Хаджимурат Гацалов (справа)
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Очередные голословные обвинения… полностью сняты с Хаджимурата Гацалова»,— сообщил глава ФСБР, его заявление опубликовано на сайте федерации. Господин Мамиашвили отметил, что Международное агентство так и не принесло извинений господину Гацалову.
В мае 2025 года ITA временно отстранила Хаджимурата Гацалова от должности главного тренера сборной России по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Основываясь на данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), агентство обвинило спортсмена в употреблении запрещенного ипаморелина в 2015 году.
Хаджимурат Гацалов — главный тренер сборной России по вольной борьбе с 2023 года. В 2004 году спортсмен завоевал золото на Олимпиаде в Афинах. Господин Гацалов — пятикратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.