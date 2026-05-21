Игры в Городе грехов

В воскресенье, 24 мая, в Лас-Вегасе пройдет самый, пожалуй, необычный турнир современности. В Городе грехов состоятся так называемые Enhanced Games, или Игры с расширенными возможностями. Суть их в целом проста: допинг разрешен. Участникам (один из них имеет российское гражданство), которые сразятся в плавании, беге и поднятии тяжестей, разрешено принимать любые препараты, продающиеся в аптеках. Проведение такого турнира, разумеется, вызвало крайне негативную реакцию со стороны всех международных спортивных структур. Но помешать ему они не смогли. Возможно, потому, что одним из инвесторов Enhanced Games является Дональд Трамп-младший, сын президента США Дональда Трампа. В любом случае будет любопытно на практике проверить тезис о том, что допинг дает преимущество употребляющим его спортсменам.

Фото: Quinn Rooney / Getty Images Наиболее известным в широких кругах участником Enhanced Games является исландский силач и актер Хафтор Бьернссон

Проект проведения Enhanced Games, крупных соревнований с разрешенным допингом, был анонсирован еще в 2023 году австралийским предпринимателем Ароном Д’Соузой. Поначалу он представлялся совершенно маргинальным. Но, после того как в феврале прошлого года инвестфонд 1789 Capital, одной из ключевых фигур которого является Дональд Трамп-младший, старший сын президента США, объявил о многомиллионных вливаниях в предприятие, история заиграла новыми красками.

В том, что Enhanced Games состоятся, сомнений нет. Турнир пройдет в один день — 24 мая. Для его проведения возведен временный стадион на 2,5 тыс. зрителей на территории Resorts World Las Vegas (кластер из отелей и увеселительных заведений).

Его участникам разрешено использовать любые препараты или методики, утвержденные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). То есть фактически все, что отпускается населению в аптеках.

В программе соревнований дисциплины по трем видам спорта: плавание на 50 м и 100 м (вольным стилем и баттерфляем), легкая атлетика (бег на 100 м), а также тяжелая атлетика — как в классическом варианте (толчок, рывок), так и в неолимпийском (становая тяга). Призовые фонды для каждой из дисциплин составляют по $500 тыс., из них половина достается победителю. Есть доплата за установление мирового рекорда — $250 тыс. Для участников заплывов на 50 м и забегов на 100 м, которые побьют мировые рекорды, установлена особая премия — $1 млн каждому.

Потенциальные призовые, что и говорить, серьезные. Неудивительно, что организаторы Enhanced Games сумели обеспечить солидный состав участников — всего их набралось 42. В плавании среди них, например, обладатель мирового рекорда в плавании на 50 м баттерфляем украинец Андрей Говоров, двукратный чемпион мира на стометровке вольным стилем австралиец Джеймс Магнуссен, серебряный призер Игр-2024 в Париже (50 м вольным стилем) британец Бен Прауд. Кстати, среди пловцов, заявившихся на турнир, есть и участник с российским паспортом — Евгений Сомов. Он давно проживает в США, где работает тренером, но тем не менее оказался единственным спортсменом с российским гражданством, сумевшим получить допуск на Игры-2024 в нейтральном статусе (в Париже до финального заплыва он не добрался). Есть у Enhanced Games авторитетные участники и помимо пловцов. Например, американец Фред Керли — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио в беге на 100 м, трехкратный чемпион мира.

Ну а в поднятии тяжестей заявлена уже медийно-спортивная суперзвезда — исландец Хафтор Бьернcсон. В спортивном плане он рекордсмен мира по становой тяге (510 кг). В медийном — исполнитель роли Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов».

Всех участников Enhanced Games объединяет пара факторов. Им или уже достаточно много лет, чтобы думать не о спортивных свершениях, а о завершении карьеры, или они в принципе никогда ни на что серьезное не претендовали. На это, безусловно, будут указывать руководители международных руководящих спортивных структур, когда их будут спрашивать о последствиях возникновения Enhanced Games. Они, разумеется, и раньше высказывались в отношении турнира негативно. Президент Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу отмечал, что всякого, кто решит принять в нем участие, непременно дисквалифицируют. А глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт назвал турнир «опасной клоунадой».

Как бы то ни было, будет любопытно выяснить, насколько снятие ограничений на использование медикаментов действительно влияет на результаты спортсменов. Правда, сопоставление не получится релевантным. Все-таки в Enhanced Games не участвуют топовые спортсмены, находящиеся на пике карьеры (в идеальном варианте следовало бы сравнивать результаты одних и тех же участников на таблетках и без них с минимальной временной разницей). Но побития ряда мировых рекордов (разумеется, они не будут признаны официальными) ожидать можно. Большая часть придется на плавание. Дело в том, что пловцам, кроме использования медикаментов, разрешено еще и плавать в гидрокостюмах, давно запрещенных на официальных турнирах. Ну и «Гора» Бьернссон может снова попасть в заголовки, если поднимет больше, чем его же рекорд.

Александр Петров