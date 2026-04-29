Дело отстраненного за допинг футболиста Мудрика передали в CAS

Футбольная ассоциация Англии (FA) на четыре года дисквалифицировала украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика за нарушение антидопинговых правил. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Бен Джейкобс.

Михаил Мудрик

Фото: Ian Walton / AP Михаил Мудрик

По данным источника, еще 25 февраля игрок подал апелляцию против FA в Спортивный арбитражный суд. Дата слушания еще не назначена.

В 2024 году СМИ сообщали, что в допинг-пробе футболиста, сданной после матча сборной Украины, был обнаружен мельдоний. Сам Мудрик заявлял, что «никогда сознательно не употреблял допинг». В последний раз игрок попал в заявку на матч 1 декабря 2024 года.

Мудрик перешел в «Челси» из украинского «Шахтера» в 2023 году за €70 млн. За команду он провел 73 матча в различных турнирах, забив 10 голов.

Таисия Орлова