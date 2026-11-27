Суд оштрафовал экс-футболиста «Спартака» Заболотного на 30 тыс. рублей за допинг
Мировой судья оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего нападающего столичного «Спартака» за положительный допинг-тест. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.
«В апреле 2026 года Заболотный А. К. во время тренировки на стадионе ''Лукойл Арена'' сдал допинг-пробу, которая выявила у него наличие в организме субстанции, запрещенной к использованию в соревновательный период»,— говорится в заявлении. Протокол был составлен по ч. 1 ст. 6.18 КоАП РФ (умышленное использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или метода).
О положительном результате допинг-теста стало известно в мае. 35-летний футболист заявил, что «за всю свою продолжительную карьеру никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ». В августе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало его на шесть месяцев.
Прошлый сезон Антон Заболотный провел в «Спартаке», вместе с которым стал обладателем Кубка России. Вместе с петербургским «Зенитом» нападающий стал чемпионом страны. На протяжении карьеры игрок также представлял «Уфу», воронежский «Факел», «Тосно», «Сочи», столичный ЦСКА и подмосковные «Химки». В августе форвард подписал контракт со «СКА-Ростов», который принадлежит рэперу Басте, — отстранение не распространяется на матчи Медиалиги.