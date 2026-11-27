«В апреле 2026 года Заболотный А. К. во время тренировки на стадионе ''Лукойл Арена'' сдал допинг-пробу, которая выявила у него наличие в организме субстанции, запрещенной к использованию в соревновательный период»,— говорится в заявлении. Протокол был составлен по ч. 1 ст. 6.18 КоАП РФ (умышленное использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или метода).