Коуч прошел допинг-тест

Игорь Загретдинов настаивал, что спортивное питание и препараты имели сертификаты качества и закупались клубом у специализированных поставщиков. После выявления мельдония в организмах хоккеистов остатки БАДов были направлены на экспертизу, которая не нашла в них этого вещества. Уколы витаминов спортсменам, заявлял господин Загретдинов, он делал «только по их просьбе и в присутствии врача команды», а ампулы он брал в медкабинете «Толпара». Врач команды это подтвердил.