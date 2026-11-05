Коуч прошел допинг-тест
Верховный суд защитил тренера клуба «Толпар» от обвинения в использовании мельдония
Как стало известно “Ъ”, Верховный суд РФ поставил точку в уголовном деле тренера по физподготовке уфимского хоккейного клуба «Толпар» (входит в структуру ХК «Салават Юлаев», выступает в Молодежной хоккейной лиге) Игоря Загретдинова. В 2024 году суд оштрафовал его на 800 тыс. руб. и запретил в течение года заниматься тренерской деятельностью из-за того, что в анализах игроков нашли запрещенный в спорте мельдоний. Кассационный, а теперь и Верховный суд полностью оправдали тренера.
В 2024 году Игорь Загретдинов был признан мировым судом Уфы виновным в использовании запрещенного в спорте препарата (ч. 1 ст. 230.2 УК РФ). Дело было возбуждено Следственным комитетом РФ по обращению Российского антидопингового агентства после того, как в анализах семи хоккеистов «Толпара» обнаружили мельдоний и спортсменов на год отстранили от соревнований.
Хоккеисты и сотрудники клуба рассказали, что Игорь Загретдинов выдавал спортсменам «различные препараты», «делал уколы, ставил капельницы по своему усмотрению». О наименованиях препаратов и добавок тренер спортсменам якобы не сообщал. По-другому мельдоний попасть в организм спортсменов не мог, пришел к выводу суд.
Игорь Загретдинов настаивал, что спортивное питание и препараты имели сертификаты качества и закупались клубом у специализированных поставщиков. После выявления мельдония в организмах хоккеистов остатки БАДов были направлены на экспертизу, которая не нашла в них этого вещества. Уколы витаминов спортсменам, заявлял господин Загретдинов, он делал «только по их просьбе и в присутствии врача команды», а ампулы он брал в медкабинете «Толпара». Врач команды это подтвердил.
В сентябре 2025 года Октябрьский райсуд Уфы, рассмотрев апелляционную жалобу господина Загретдинова, согласился с выводами мирового судьи, но отменил приговор в связи с истечением срока давности.
Игорь Загретдинов подал жалобу в Шестой кассационный суд общей юрисдикции, настаивая на своей невиновности. В феврале этого года кассационная инстанция прекратила уголовное дело тренера с правом на реабилитацию. Как установил суд, господин Загретдинов не причастен к преступлению.
Обратившийся в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ заместитель генпрокурора настаивал, что вина Игоря Загретдинова доказана свидетельскими показаниями. Кроме того, отмечал он, в ходе экспертизы витаминно-минерального комплекса, который подсудимый давал хоккеистам, в одной капсуле был обнаружен мельдоний. БАДы, заявлял прокурор, тренер закупал самостоятельно, а затем хоккейный клуб возмещал ему их стоимость.
Но ВС РФ согласился с выводами кассации. Никто из свидетелей и потерпевших не может достоверно утверждать, что Игорь Загретдинов давал хоккеистам капсулы с мельдонием или вводил им этот препарат внутримышечно. Предположения доказательством не являются, отметил суд, добавив, что обвиняемый тренер успешно прошел экспертизу на полиграфе в рамках служебной проверки.
Суд также обратил внимание, что повторная экспертиза капсулы витаминно-минерального комплекса в специализированной гослаборатории не обнаружила следов мельдония. Как следует из постановления суда, неизвестно, как мельдоний мог оказаться в крови хоккеистов.
Игорь Загретдинов продолжает работать тренером в «Толпаре». Он заявил “Ъ”, что намерен воспользоваться правом на реабилитацию. «Дело не в деньгах, дело в репутации»,— добавил господин Загретдинов.