Разрешите принять

Организаторы проекта Enhanced Games, предусматривающего проведение спортивных состязаний без допинг-контроля, подали иск в суд Нью-Йорка на $800 млн. В качестве ответчиков названы Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Федерация плавания США (USA Swimming) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Одним из ключевых инвесторов Enhanced Games является Дональд Трамп-младший, сын президента США. Истцы обвиняют ответчиков в том, что они нарушают антимонопольные регламенты, запрещая спортсменам участвовать в новых турнирах.

Скандальная история, связанная с запуском предпринимателем Ароном Д’Соузой при поддержке ряда бизнесменов, включая Дональда Трампа-младшего, сына президента США, так называемых Enhanced Games — соревнований, на которых разрешен допинг, вышла на новый уровень. Как сообщает ESPN, структуры, стоящие за Enhanced Games, обратились в суд Нью-Йорка с иском сразу к трем крупным спортивным структурам — World Aquatics, USA Swimming и WADA. Истец требует выплатить ему $800 млн. Обоснование — нанесение ущерба в результате проведения противозаконной пропаганды в отношении проекта, продвигаемого господами Д’Соузой и Трампом-младшим. В действиях ответчиков истцы усматривают нарушение антимонопольного законодательства.

Иск базируется на принятом ранее решении World Aquatics.

Федерация постановила, что спортсмены, «соглашающиеся принять участие в мероприятиях, допускающих использование научных достижений или иных практик, которые могут включать запрещенные вещества и/или методы», будут подвергнуты санкциям.

World Aquatics, запрещающая атлетам де-факто даже приближаться к Enhanced Games, исходила из рекомендаций WADA. Ну а USA Swimming, в свою очередь, ориентировалась на мнение вышестоящей структуры. На самом деле не только плавательная федерация высказывала негативное отношение к Enhanced Games, но истцы решили сконцентрироваться именно на ней.

Согласно идее Арона Д’Соузы, суть проекта Enhanced Games заключается в отказе от ряда ограничений в спорте, включая главное — безусловный запрет на допинг. Он уверен, что его все равно принимает большинство спортсменов, но без должного контроля со стороны врачей, нанося тем самым еще больший вред своему здоровью. Как следствие, уверен бизнесмен, «международные соревнования превратились в игру в кошки-мышки».

Антидопинговая политика в ее нынешнем виде, полагает Арон Д’Соуза, не только не защищает спортсменов, но и ограничивает их, не давая реализовать свои способности и заработать причитающиеся деньги.

В качестве альтернативы «нечестной» игре традиционных спортивных структур господин Д’Соуза и инициировал проведение Enhanced Games. Первый турнир должен состояться в мае 2026 года в Лас-Вегасе. Его участникам обещаны призовые в $500 тыс. за победу ($1 млн — за мировой рекорд). Дебютные соревнования предполагается провести всего в трех видах: беге, плавании и тяжелой атлетике.

Проблема в том, что на данный момент участие в турнире подтвердили, подписав контракты, всего пять атлетов. Их имена не называются. Очевидно, что проект на грани срыва. Тем не менее в интервью Associated Press Арон Д’Соуза настаивал, что иск не является пиар-ходом, а представляет собой попытку исправить «реальный ущерб, который наносится» пловцам и другим спортсменам, которых отговаривают от участия в соревнованиях.

