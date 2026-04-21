Что им WADA от РУСАДА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова подтвердила, что стала фигурантом расследования, проводимого в ее отношении Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Она заявила, что относится к этому спокойно. Еще в феврале этого года издание The New York Times сообщило, что госпожа Логинова может быть причастна к громкому допинг-скандалу, разразившемуся после Игр-2014 в Сочи. В ответ она обещала подать на газету в суд, но пока не подала. Также глава РУСАДА высказала удивление «истерией по данному вопросу в некоторых отечественных СМИ, которые продвигают подготовленный изданием-иноагентом фейковый материал».

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Вероника Логинова, с 2021 года возглавляющая РУСАДА, заявила, что спокойно относится к тому, что в отношении нее WADA проводит расследование. «Никакой новости в том, что WADA начало расследование, нет,— сказала госпожа Логинова ТАСС.— Еще в конце прошлого года агентством был получен некий донос, и WADA было обязано начать расследование. Мы сразу же обсудили это, я сказала, что готова сотрудничать, мне скрывать нечего. Я до сих пор не получила никакого обвинения. Никакого отношения к пробам и данным, связанным с Олимпийскими играми, я не имела, поэтому я абсолютно спокойна». Госпожа Логинова отметила, что «безусловно, поможет в этом расследовании». «Мне будет интересно выяснить, например, кто вместо меня ездил в Пусан в 2025 году на международную конференцию WADA и обсуждал там определенные темы от моего имени. Меня там не было, это известно всем. Вот из таких недостоверных фактов и состоит эта статейка. Удивляет истерия по данному вопросу в некоторых наших СМИ, которые продвигают подготовленный изданием-иноагентом фейковый материал. На месте их редакторов я бы задумалась»,— заключила глава РУСАДА.

О том, что у WADA появились претензии к госпоже Логиновой в феврале 2026 года, сообщила газета The New York Times.

Как утверждало американское издание со ссылкой на два источника, WADA получило от некоего информатора «надежные» сведения о том, что Вероника Логинова «была непосредственно вовлечена в попытки скрыть результаты допинг-тестов в Сочи-2014» (та история дорого стоила российскому спорту, Сочи-2014 стал последней Олимпиадой, на которой сборная России выступала в полном составе под собственным флагом).

В материале, правда, отмечалось, что никаких независимых подтверждений слов источников добыть не удалось. В WADA тогда же заявили, что некий ранее известный агентству информатор действительно выдвинул «серьезные обвинения» (наиболее известным информатором WADA является беглый экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков). Кого именно касались обвинения, пресс-секретарь WADA Джеймс Фицджеральд не пояснил. Но он сказал, что полученные сведения были переданы в департамент, отвечающий за проведение расследований. Ведется ли оно и на какой стадии находится, он не знал. Теперь же, судя по сообщению РБК, ссылающемуся на пресс-службу WADA, такое расследование действительно ведется.

«Эти фантазии, основанные на желании продвинуть "жареные факты", видимо, для увеличения продаж номера, не соответствуют действительности. Мне известно, что в The New York Times сокращения, журналисты гоняются за такими инфоповодами. В период Олимпийских игр 2014 года я отвечала за образовательную программу и была членом команды WADA, даже потенциальной возможности не имела соприкасаться с деятельностью антидопинговой лаборатории, тем более влиять на процессы сбора допинг-проб и их последующего исследования»,— говорила в феврале Вероника Логинова. Тогда же она отмечала, что рассматривает возможность «жесткого реагирования на возможные публикации оскорбительного, клеветнического характера». «В случае, если они готовы к материальным искам в свой адрес, пусть готовятся. Я подготовила соответствующее письмо в адрес главного редактора The New York Times с требованием направить в мой адрес якобы имеющиеся в распоряжении его журналистов доказательства моей причастности к допинговым махинациям в Сочи либо опровергнуть публикацию»,— заявляла глава РУСАДА «РИА Новости».

Начало текущего расследования в отношении госпожи Логиновой практически совпало с публикацией одним из изданий, объявленных иностранным агентами на территории РФ, материала, в котором утверждается, что лица, якобы входящие в ближний круг общения Вероники Логиновой, были причастны к функционированию допинговой системы в российском спорте.

Не на высшем, а на оперативном уровне. В той же публикации содержится информация о визите госпожи Логиновой в Пусан, который она как раз и отрицает. Примечательно, что в качестве иллюстрации злонамеренных действий российской стороны публикуется фото нарисованной от руки шуточной схемы. Она озаглавлена как «Приказ ФСБ на итог чемпионата мира по футболу» и содержит сетку play-off турнира 2018 года (прошел в России), в которой отмечается, что российская команда начиная с четвертьфинала последовательно бьет хорватов, англичан, а в финале выигрывает у бельгийцев. В реальности сборная России команде Хорватии проиграла, а чемпионами стали французы, обыгравшие в финале тех же хорватов.

Александр Петров