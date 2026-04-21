Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
Что им WADA от РУСАДА

Глава Российского антидопингового агентства Вероника Логинова попала под расследование

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова подтвердила, что стала фигурантом расследования, проводимого в ее отношении Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Она заявила, что относится к этому спокойно. Еще в феврале этого года издание The New York Times сообщило, что госпожа Логинова может быть причастна к громкому допинг-скандалу, разразившемуся после Игр-2014 в Сочи. В ответ она обещала подать на газету в суд, но пока не подала. Также глава РУСАДА высказала удивление «истерией по данному вопросу в некоторых отечественных СМИ, которые продвигают подготовленный изданием-иноагентом фейковый материал».

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

Вероника Логинова, с 2021 года возглавляющая РУСАДА, заявила, что спокойно относится к тому, что в отношении нее WADA проводит расследование. «Никакой новости в том, что WADA начало расследование, нет,— сказала госпожа Логинова ТАСС.— Еще в конце прошлого года агентством был получен некий донос, и WADA было обязано начать расследование. Мы сразу же обсудили это, я сказала, что готова сотрудничать, мне скрывать нечего. Я до сих пор не получила никакого обвинения. Никакого отношения к пробам и данным, связанным с Олимпийскими играми, я не имела, поэтому я абсолютно спокойна». Госпожа Логинова отметила, что «безусловно, поможет в этом расследовании». «Мне будет интересно выяснить, например, кто вместо меня ездил в Пусан в 2025 году на международную конференцию WADA и обсуждал там определенные темы от моего имени. Меня там не было, это известно всем. Вот из таких недостоверных фактов и состоит эта статейка. Удивляет истерия по данному вопросу в некоторых наших СМИ, которые продвигают подготовленный изданием-иноагентом фейковый материал. На месте их редакторов я бы задумалась»,— заключила глава РУСАДА.

О том, что у WADA появились претензии к госпоже Логиновой в феврале 2026 года, сообщила газета The New York Times.

Как утверждало американское издание со ссылкой на два источника, WADA получило от некоего информатора «надежные» сведения о том, что Вероника Логинова «была непосредственно вовлечена в попытки скрыть результаты допинг-тестов в Сочи-2014» (та история дорого стоила российскому спорту, Сочи-2014 стал последней Олимпиадой, на которой сборная России выступала в полном составе под собственным флагом).

В материале, правда, отмечалось, что никаких независимых подтверждений слов источников добыть не удалось. В WADA тогда же заявили, что некий ранее известный агентству информатор действительно выдвинул «серьезные обвинения» (наиболее известным информатором WADA является беглый экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков). Кого именно касались обвинения, пресс-секретарь WADA Джеймс Фицджеральд не пояснил. Но он сказал, что полученные сведения были переданы в департамент, отвечающий за проведение расследований. Ведется ли оно и на какой стадии находится, он не знал. Теперь же, судя по сообщению РБК, ссылающемуся на пресс-службу WADA, такое расследование действительно ведется.

«Эти фантазии, основанные на желании продвинуть "жареные факты", видимо, для увеличения продаж номера, не соответствуют действительности. Мне известно, что в The New York Times сокращения, журналисты гоняются за такими инфоповодами. В период Олимпийских игр 2014 года я отвечала за образовательную программу и была членом команды WADA, даже потенциальной возможности не имела соприкасаться с деятельностью антидопинговой лаборатории, тем более влиять на процессы сбора допинг-проб и их последующего исследования»,— говорила в феврале Вероника Логинова. Тогда же она отмечала, что рассматривает возможность «жесткого реагирования на возможные публикации оскорбительного, клеветнического характера». «В случае, если они готовы к материальным искам в свой адрес, пусть готовятся. Я подготовила соответствующее письмо в адрес главного редактора The New York Times с требованием направить в мой адрес якобы имеющиеся в распоряжении его журналистов доказательства моей причастности к допинговым махинациям в Сочи либо опровергнуть публикацию»,— заявляла глава РУСАДА «РИА Новости».

Начало текущего расследования в отношении госпожи Логиновой практически совпало с публикацией одним из изданий, объявленных иностранным агентами на территории РФ, материала, в котором утверждается, что лица, якобы входящие в ближний круг общения Вероники Логиновой, были причастны к функционированию допинговой системы в российском спорте.

Не на высшем, а на оперативном уровне. В той же публикации содержится информация о визите госпожи Логиновой в Пусан, который она как раз и отрицает. Примечательно, что в качестве иллюстрации злонамеренных действий российской стороны публикуется фото нарисованной от руки шуточной схемы. Она озаглавлена как «Приказ ФСБ на итог чемпионата мира по футболу» и содержит сетку play-off турнира 2018 года (прошел в России), в которой отмечается, что российская команда начиная с четвертьфинала последовательно бьет хорватов, англичан, а в финале выигрывает у бельгийцев. В реальности сборная России команде Хорватии проиграла, а чемпионами стали французы, обыгравшие в финале тех же хорватов.

Александр Петров

