Олимпийский чемпион по боксу Муллажонов дисквалифицирован на три года за допинг

Узбекский боксер Лазизбек Муллажонов на три года отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по допинг-тестированию.

11 июня 2025 года, во внесоревновательный период Муллажонов сдал положительную допинг-пробу, в которой были обнаружены следы метастерона. Поскольку спортсмен признал факт употребления допинга, срок дисквалификации был сокращен с четырех лет до трех.

Отстранение боксера от любительских соревнований завершится 21 июля 2028 года. Отмечается, что все результаты Муллажонова за период с 11 июня по 22 июля 2025 года аннулируются.

Лазизбеку Муллажонову 26 лет Он является олимпийским чемпионом (2024) и бронзовым призером чемпионата мира (2023) в весовой категории до 92 кг.

На профессиональном ринге Муллажонов одержал шесть побед в шести поединках. 14 ноября он проведет бой против нигерийского боксера Моньясаху Муритадора.

Таисия Орлова