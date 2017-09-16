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22 июня, суббота
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22 июня, суббота
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07:01
Главные новости к утру 22 июня
00:36
Организованные российские туристы должны покинуть Грузию до 8 июля
05:28
Трамп: в случае войны с Ираном его ждут «невиданные разрушения»
21/06
Центр Москвы перекроют на выходных
07:20
Курс биткойна преодолел психологическую отметку в $10 тыс.
06:44
Около 4 тыс. абонентов остались без газа в Пермском крае из-за аварии
06:19
РБК: Андрей Кончаловский намерен развивать аптечную сеть «Планета здоровья»
05:55
США внесли в черный список еще 5 китайских ИТ-компаний
04:57
«Уральские авиалинии» заявили о потерях из-за закрытия рейсов в Грузию
04:24
Помпео намерен уговорить Индию отказаться от покупки С-400
03:56
Россиянка Осипова подала апелляцию на приговор по делу о похищении собственного ребенка
03:17
Трамп готов назначить Эспера новым министром обороны
02:43
Экс-главу Раменского района вновь арестовали
02:16
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов
01:54
Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы
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(обновлено: 21.06.2019)
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Игры по предварительному опросу
МОК меняет правила подачи заявок на проведение Олимпиад
AIBA пробивается на олимпийский ринг
Боксерский мир решает судьбу ассоциации
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Томас Бах готов делиться чужим
МОК призвал спортсменов договариваться с национальными олимпийскими комитетами по финансовым вопросам
МОК дали выбор
Шведские и итальянские власти согласились выдать гарантии проведения зимних Игр-2026
Олимпийцам не хватает участия в прибылях
Немецкие спортсмены подняли вопрос о выделении им доли из доходов МОК
Вовремя и временно
Гафур Рахимов сложил полномочия президента AIBA
Ответственный за проход
В МОК появится топ-менеджер, который будет контролировать реализацию олимпийских билетов
Россиянам вернули флаг
МПК отменил дисквалификацию Паралимпийского комитета России
Потомок императора попал под расследование
Открыто дело в отношении главы Олимпийского комитета Японии
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Александр Зубков сохранил золото
Мосгорсуд оставил в силе решение о признании бобслеиста олимпийским чемпионом
Григорию Родченкову посвятили закон
США будут защищать свои спортивные интересы во всем мире
1
Олимпийский комитет России встал на сторону CAS в борьбе за медали
Он требует исполнять решения арбитража по делу бобслеиста Александра Зубкова
Им бы референдумы взять и отменить
МОК все чаще сталкивается с нежеланием населения поддерживать Олимпиады
Олимпийская обкатка
Что показали молодежные Игры в Аргентине. Борис Валиев — из Буэнос-Айреса
1
Власти уклоняются от Игр
У МОК может не оказаться выбора при определении страны—хозяйки Олимпиады 2026 года
Конкурс неполноценности
МОК столкнулся с дефицитом надежных заявок на проведение Игр-2026
МОК изменил программу зимних Игр-2022 в Пекине
Включив в нее семь новых дисциплин и сократив квоту биатлонистов
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“Ъ” поговорил с учеными, заявившими о несовершенстве российской наркополитики
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Глава Philip Morris International Андре Калантзопулос о судах с BAT и росте нелегальной продукции
Дмитрий Козак рассказал “Ъ”, что Москве предлагал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк
Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов о новой системе аккредитации вузов
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Финансы
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия