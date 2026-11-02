На проведение Олимпийских игр 2036 года претендуют семь стран

Венгрия, Индия, Катар, Турция и ЮАР ни разу не были странами-хозяйками Игр. Германия трижды принимала Олимпиады: в 1936 году — летнюю в Берлине и зимнюю в Гармиш-Партенкирхене, а также летнюю в Мюнхене в 1972 году. В Южной Корее Игры проходили дважды: в 1988 году состоялась летняя Олимпиада в Сеуле, в 2018 году — зимняя в Пхенчхане.