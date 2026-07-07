МОК примет решение о возвращении спортсменам из РФ национальной символики позже
Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение относительно демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других национальных символов на Олимпийских играх «в надлежащее время», сообщается в пресс-релизе организации.
Во вторник проходит заседание исполкома МОК, на котором было принято решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР). Также организация отменила рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
В релизе МОК сказано, что решение о проведении мероприятий и спортивных соревнований в России и о возвращении символики РФ должны принимать международные федерации. МОК подчеркнул, что не будет приглашать на свои мероприятия должностных лиц из России. Также отмечается, что комитет в настоящее время не планирует возобновлять проведение мероприятий на территории РФ.