МОК принял в Олимпийскую хартию правки о политической нейтральности
Международный олимпийский комитет (МОК) внес в Олимпийскую хартию правки о политической нейтральности. С 24 по 25 июня в Лозанне проходит сессия организации.
Теперь пункт 5 Олимпийской хартии гласит, что «спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время». МОК, в свою очередь, берет обязательство «всегда обеспечивать нейтралитет, свободный от государственного, культурного, общественного или экономического давления».
Как сообщает Reuters, реформа «призвана защитить спортсменов и турниры от внешнего влияния и предотвратить использование Игр в политических целях». Президент МОК Кирсти Ковентри отметила, что участие в Олимпиадах должно определяться «спортивными достижениями, а не политикой».
Также в ходе сессии МОК внес в хартию поправки, касающиеся спортивной программы Игр. Изменение означает, что для включения в программу летних и зимних Олимпиад (начиная с Игр 2032 года в Брисбене) будут оцениваться отдельные дисциплины, а не целые виды спорта.
В декабре 2025 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров к участию в турнирах с национальной символикой. В мае 2026 года головная олимпийская структура сняла все ограничения со спортсменов из Белоруссии.
Решение МОК об изменении Олимпийской хартии об обязательстве спортивных организаций соблюдать нейтралитет, а самого МОК обеспечивать этот нейтралитет, свободный от различных видов давления, следует за предыдущими заявлениями организации, подчеркивающими автономию спорта и недопустимость политического вмешательства. Например, в марте 2023 года МОК заявил, что не правительствам следует решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, призывая уважать автономию спорта.
Данные изменения также связаны с «российским вопросом». С начала 2023 года МОК начал смягчать позицию в отношении российских и белорусских спортсменов, предлагая допускать их к соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий – без национальной символики, без активной поддержки военных действий и без связей с силовыми структурами. В декабре 2025 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров к турнирам с национальной символикой, а в мае 2026 года снял ограничения с белорусских спортсменов, что указывает на постепенное изменение подхода к допуску спортсменов из этих стран.
Примечательно, что до принятия этих поправок, в октябре 2023 года, группа членов МОК предлагала изменить Олимпийскую хартию для продления срока полномочий тогдашнего главы организации Томаса Баха, что вызвало дискуссии о необходимости сохранения базовых принципов документа. В итоге, в марте 2025 года состоялись выборы нового президента МОК, которым стала Кирсти Ковентри.