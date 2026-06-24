МОК принял в Олимпийскую хартию правки о политической нейтральности

Международный олимпийский комитет (МОК) внес в Олимпийскую хартию правки о политической нейтральности. С 24 по 25 июня в Лозанне проходит сессия организации.

Теперь пункт 5 Олимпийской хартии гласит, что «спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время». МОК, в свою очередь, берет обязательство «всегда обеспечивать нейтралитет, свободный от государственного, культурного, общественного или экономического давления».

Как сообщает Reuters, реформа «призвана защитить спортсменов и турниры от внешнего влияния и предотвратить использование Игр в политических целях». Президент МОК Кирсти Ковентри отметила, что участие в Олимпиадах должно определяться «спортивными достижениями, а не политикой».

Также в ходе сессии МОК внес в хартию поправки, касающиеся спортивной программы Игр. Изменение означает, что для включения в программу летних и зимних Олимпиад (начиная с Игр 2032 года в Брисбене) будут оцениваться отдельные дисциплины, а не целые виды спорта.

В декабре 2025 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров к участию в турнирах с национальной символикой. В мае 2026 года головная олимпийская структура сняла все ограничения со спортсменов из Белоруссии.

Таисия Орлова