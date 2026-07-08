FIFA обсудит допуск российских команд на турниры

Международная федерация футбола (FIFA) обсудит снятие запрета на участие российских команд в международных турнирах, сообщили Sky News в организации. Поводом для этого стало решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить отстранение с Олимпийского комитета России и снять рекомендации международным федерациям ограничивать участие россиян в соревнованиях.

«FIFA была проинформирована о решении МОК временно снять отстранение с Олимпийского комитета России. FIFA проанализирует это решение, прежде чем определить следующие шаги в координации с соответствующими заинтересованными сторонами»,— сообщили в федерации.

Президент FIFA Джанни Инфантино в феврале и сам заявлял телеканалу, что организация «обязана» рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. «Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти»,— сказал он. Ранее FIFA уже согласилась разрешить юношеской сборной России (до 15 лет) выступить на молодежном чемпионате мира в октябре, который пройдет в Азербайджане.

Ограничительные меры в отношении российского спорта появились в феврале 2022 года, когда МОК рекомендовал не допускать атлетов к мировым состязаниям. Об отмене рекомендаций в организации сообщили вчера. Решение, вероятно, открывает дорогу отечественным спортсменам на ближайшую Олимпиаду — в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «С нами МОК».