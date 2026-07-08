FIFA обсудит допуск российских команд на турниры
Международная федерация футбола (FIFA) обсудит снятие запрета на участие российских команд в международных турнирах, сообщили Sky News в организации. Поводом для этого стало решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить отстранение с Олимпийского комитета России и снять рекомендации международным федерациям ограничивать участие россиян в соревнованиях.
«FIFA была проинформирована о решении МОК временно снять отстранение с Олимпийского комитета России. FIFA проанализирует это решение, прежде чем определить следующие шаги в координации с соответствующими заинтересованными сторонами»,— сообщили в федерации.
Президент FIFA Джанни Инфантино в феврале и сам заявлял телеканалу, что организация «обязана» рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. «Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти»,— сказал он. Ранее FIFA уже согласилась разрешить юношеской сборной России (до 15 лет) выступить на молодежном чемпионате мира в октябре, который пройдет в Азербайджане.
Ограничительные меры в отношении российского спорта появились в феврале 2022 года, когда МОК рекомендовал не допускать атлетов к мировым состязаниям. Об отмене рекомендаций в организации сообщили вчера. Решение, вероятно, открывает дорогу отечественным спортсменам на ближайшую Олимпиаду — в Лос-Анджелесе в 2028 году.
Подробнее — в материале «Ъ» «С нами МОК».
Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. Президент FIFA Джанни Инфантино неоднократно высказывался за снятие санкций в отношении российского футбола, подчеркивая, что FIFA не должна запрещать странам играть в футбол из-за действий их лидеров, и предлагал рассмотреть отмену отстранения хотя бы на юношеском уровне.
Однако президент UEFA Александер Чеферин ранее заявлял, что возвращение российских клубов и сборных в международные соревнования возможно лишь по окончании боевых действий на Украине. Тем не менее, UEFA предпринимал попытки смягчить ограничения для юношеских команд из России, хотя такая инициатива столкнулась с критикой и не была реализована в полном объеме из-за «технических возможностей» и давления национальных ассоциаций. Российский футбольный союз (РФС) активно добивается снятия санкций и стремится к возвращению российских команд на международную арену, при этом сохраняя курс на европейский футбол и отказываясь от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.