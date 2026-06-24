Олимпийцами придут гранты

Международный олимпийский комитет (МОК) учредил финансовый фонд объемом $140 млн для поощрения участников Олимпиад. Каждый из них вне зависимости от своего статуса сможет рассчитывать на грант в размере $10 тыс. Это решение выглядит неожиданным отказом МОК от одного из своих основополагающих принципов, запрещающего денежные выплаты спортсменам, выступающим на главных соревнованиях. Его, однако, успели проигнорировать две заметные федерации. Собственные олимпийские призовые уже ввели Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) и Международная боксерская ассоциация (IBA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Международный олимпийский комитет сообщил о создании нового финансового фонда. Его объем составит $140 млн. Эти средства будут предназначены для выплат спортсменам, участвующим в Олимпийских играх, грантов в размере $10 тыс. в течение одного четырехлетнего цикла. На него приходятся две Олимпиады — зимняя и летняя. На получение средств вправе претендовать каждый атлет вне зависимости от статуса и достижений при условии отсутствия нарушений Всемирного антидопингового кодекса или положений Олимпийской хартии. Распределение грантов начнется в 2027 году после получения МОК первой порции заявок на них. Их смогут подать спортсмены, выступавшие на прошедших в феврале зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В общей сложности в них участвовали 2884 спортсмена, в том числе 15 россиян в нейтральном статусе. Также на четырехлетний цикл приходится ближайшая летняя Олимпиада: ее в 2028 году примет Лос-Анджелес. На ней выступят гораздо больше — около 11 тыс. спортсменов. Нетрудно подсчитать, что резервов фонда как раз хватит на то, чтобы покрыть заявки всех, кто соревновался в Италии и будет соревноваться в США.

На самом деле речь идет о почти революционном событии.

Дело в том, что на протяжении всей своей истории МОК упорно придерживался принципа, по которому участие в главных соревнованиях не может вознаграждаться денежными бонусами от головной структуры. Такие бонусы она приравнивала к недопустимой в соответствии с той же Олимпийской хартией «коммерциализации» Олимпиад.

Между тем в спортивном сообществе созрела и иная точка зрения. Ее выразителями стали президенты двух заметных федераций — россиянин Умар Кремлев и британец Себастьян Коу, возглавляющие Международную боксерскую ассоциацию (в прошлом году МОК лишил ее признания) и Международную федерацию легкой атлетики. Они даже имплементировали практику призовых на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. IBA в общей сложности выплатила призерам ее боксерского турнира $3 млн (по $100 тыс. чемпионам, серебряным призерам — по $50 тыс., бронзовым — по $25 тыс.), а World Athletics чемпионам турнира легкоатлетического — $2,4 млн (золотые медалисты заработали по $50 тыс.). Умар Кремлев, объясняя позицию своей федерации, говорил о «защите людей, посвятивших всю жизнь спорту» и «спортивных чиновниках, обворовывающих чемпионов», не делясь с ними колоссальными коммерческими доходами.

Однако совсем недавно казалось, что МОК ни за что не поменяет свою точку зрения. Еще в мае Кирсти Ковентри, занявшая президентскую должность в 2025 году, говорила, что «не верит в идею о том, что нужно платить олимпийцам», соревнующимся ради славы и «ценностей спорта», а не прямой финансовой выгоды. Почему МОК резко отказался от своих убеждений, она не объясняла, уточнив лишь, что «дискуссия на эту тему продолжалась много лет».

Правда, в организации наотрез отказываются называть гранты призовыми деньгами. Это в своем заявлении подчеркнул анонсировавший учреждение фонда знаменитый испанский баскетболист Пау Газоль, руководящий сейчас Комиссией атлетов МОК. По мнению Газоля, гранты являются чем-то вроде формы «признания проделанного олимпийцами пути».

Алексей Доспехов