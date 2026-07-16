МОК не изменит позицию по допуску россиян из-за угроз прекратить финансирование
Международный олимпийский комитет (МОК) не изменит позицию по участию российских спортсменов из-за предложения девяти стран исключить организацию из программ финансирования Европейского союза. Об этом Reuters рассказал представитель МОК.
Фото: Joshua Paul / AP
7 июля исполком МОК отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Также было восстановлено членство Олимпийского комитета России. В ответ Эстония и еще восемь европейских стран направили письмо еврокомиссару Гленну Микаллефу. Стороны потребовали прекратить финансирование спортивных организаций, допустивших россиян к турнирам.
«МОК должен учитывать сложные реалии и последствия нынешнего геополитического контекста. МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дает надежду миру»,— заявил представитель руководящей олимпийской структуры агентству.
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля 2026 года об отмене рекомендаций, ограничивавших участие российских спортсменов, и восстановлении членства Олимпийского комитета России, стало ключевым шагом к «спортивной реинтеграции». Это решение аннулировало прежние рекомендации от февраля 2022 года, запрещавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях, и мартовские 2023 года, разрешавшие только индивидуальное участие в нейтральном статусе без национальной символики и при условии отсутствия «активной» поддержки СВО. Отмена этих санкций призвана обеспечить равный доступ к соревнованиям для всех атлетов, особенно в свете начавшегося квалификационного цикла к ближайшим летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и зимним Юношеским олимпийским играм.