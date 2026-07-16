МОК не изменит позицию по допуску россиян из-за угроз прекратить финансирование

Международный олимпийский комитет (МОК) не изменит позицию по участию российских спортсменов из-за предложения девяти стран исключить организацию из программ финансирования Европейского союза. Об этом Reuters рассказал представитель МОК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joshua Paul / AP Фото: Joshua Paul / AP

7 июля исполком МОК отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Также было восстановлено членство Олимпийского комитета России. В ответ Эстония и еще восемь европейских стран направили письмо еврокомиссару Гленну Микаллефу. Стороны потребовали прекратить финансирование спортивных организаций, допустивших россиян к турнирам.

«МОК должен учитывать сложные реалии и последствия нынешнего геополитического контекста. МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дает надежду миру»,— заявил представитель руководящей олимпийской структуры агентству.

Арнольд Кабанов