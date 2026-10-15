Спецпредставитель Трампа высказался об участии россиян в Олимпиаде-2028
Спецпредставитель США по глобальным партнерствам посол Паоло Замполли «оптимистично оценивает» перспективы «более полного» участия россиян в Олимпийских играх 2028 года, которые примет Лос-Анджелес. Об этом он заявил ТАСС.
Спецпосланник Дональда Трампа «последовательно выступает» за то, чтобы вопросы допуска спортсменов не становились «бессрочной заменой политическим переговорам». Он назвал «важным шагом» выступление российских паралимпийцев с национальной символикой зимой 2026 года.
Господин Замполли подчеркнул, что «США должны провести Игры, которые будут безопасными, справедливыми и открытыми для каждого спортсмена». «Это соответствовало бы уверенности президента Трампа в лидерской роли США, а также убежденности госсекретаря Марко Рубио в необходимости практического взаимодействия, основанного на четких правилах», — сказал он.
Кроме того, Паоло Замполли отметил, что США и Россия «могут вести жесткую борьбу на спортивных аренах и одновременно сотрудничать на справедливых условиях», а первые шаги должны быть практическими. Например, как считает спецпредставитель, следует «проработать возможность организации товарищеского матча между национальными футбольными сборными» при участии Международной федерации футбола.