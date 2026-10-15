Спецпредставитель Трампа высказался об участии россиян в Олимпиаде-2028

Господин Замполли подчеркнул, что «США должны провести Игры, которые будут безопасными, справедливыми и открытыми для каждого спортсмена». «Это соответствовало бы уверенности президента Трампа в лидерской роли США, а также убежденности госсекретаря Марко Рубио в необходимости практического взаимодействия, основанного на четких правилах», — сказал он.