С нами МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) отменил решение об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР), принятое три года назад и считавшееся одним из главных препятствий в процессе «спортивной реинтеграции». Также отменены все прежние рекомендации международным федерациям, так или иначе ограничивающие участие россиян в соревнованиях. Решающей победа пока не выглядит из-за ряда оговорок, хотя она, скорее всего, открывает дорогу отечественным спортсменам на ближайшую Олимпиаду — в Лос-Анджелесе в 2028 году. МОК по-прежнему не собирается проводить в России свои соревнования, а еще подчеркивает автономность федераций в подходе к «российскому вопросу». Некоторые из них до сих пор придерживаются «изоляционной» стратегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный олимпийский комитет готов к возвращению российских спортсменов на международные соревнования, но без флага и гимна

Фото: Сергей Киврин, Андрей Голованов / BOSCO Международный олимпийский комитет готов к возвращению российских спортсменов на международные соревнования, но без флага и гимна

Фото: Сергей Киврин, Андрей Голованов / BOSCO

Международный олимпийский комитет опубликовал 7 июля заявление по итогам заседания своего исполнительного комитета. В нем говорится, что МОК «временно» отменяет санкцию в виде отстранения на неопределенный срок, которая была применена к Олимпийскому комитету России 12 октября 2023 года. Поводом для исключительного по жесткости наказания послужило включение в состав ОКР олимпийских советов регионов, ранее принятых в РФ,— ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. С точки зрения МОК, оно явилось «нарушением Олимпийской хартии», поскольку угрожало «целостности» Национального олимпийского комитета Украины.

Объясняя отмену санкции, головная спортивная организация сослалась на «тщательный анализ» ее юридической комиссии.

Он зафиксировал, что данные региональные советы больше не входят в ОКР. Кроме того, сам Олимпийский комитет России подтвердил, что «не ведет и не будет вести» деятельность на «этих территориях». МОК пообещал «внимательно» изучать ситуацию, оставив за собой право на «дальнейшие шаги» в случае необходимости.

Эта новость дополнена другой, ничуть не менее громкой. МОК принял решение аннулировать свои прежние рекомендации, касающиеся российских спортсменов и команд. Речь идет о рекомендациях от февраля 2022 года, фактически запретивших участие спортсменов из РФ в международных соревнованиях после начала СВО и от марта 2023 года, согласно которым, международные федерации должны были допускать россиян только на личные состязания в нейтральном статусе, без флага, гимна и национальной символики. Также рекомендовалось проводить жесткую «фильтрацию» заявок россиян, чтобы исключить соискателей, не соответствующих определенным МОК критериям: в них, скажем, фигурировал запрет на публичную и «активную» поддержку специальной военной операции.

В официальном релизе МОК аннулирование связывают с «необходимостью обеспечить равный доступ к соревнованиям для всех атлетов». Это особенно актуально в связи с тем, что квалификационный цикл к ближайшей летней Олимпиаде (состоится в Лос-Анджелесе в 2028 году) и зимним Юношеским олимпийским играм (в Италии в том же году) «уже стартовал», отмечено в документе.

Данное заявление выглядит крайне важной победой России в борьбе за ее полноценное возвращение в мировой спорт, а еще персональной победой руководителя отечественной спортивной отрасли Михаила Дегтярева.

Именно он, заняв в 2024 году должность министра спорта РФ, а затем добавив к ней пост главы Олимпийского комитета России, анонсировал переход от доминировавшего стремления к разрыву связей с зарубежными партнерами к «спортивной реинтеграции». Частью этой стратегии наряду с восстановлением контактов с международными структурами и усилиями, предпринятыми на юридическом поле, в частности посредством исков в Спортивный арбитражный суд (CAS), была и реформа Устава ОКР, исключившая из него территориальные организации. В российских спортивных кругах не скрывали, что корректировки произведены прежде всего с целью отмены санкций 2023 года, считавшихся серьезным препятствием для реинтеграции.

Михаил Дегтярев, комментируя в своем Telegram-канале решение исполкома МОК, ставшее возможным «благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России», назвал «возвращение нашей страны в олимпийскую семью» «зеленым светом для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов» и указал на то, что оно продолжило приятную в целом для России свежую тенденцию.

Действительно, за последние несколько месяцев международное спортивное сообщество в целом и его флагманская структура сделали целый ряд шагов навстречу российской стороне. МОК еще в конце прошлого года рекомендовал допускать на международные соревнования спортсменов из России младших возрастов без каких-либо ограничений, а весной, сняв все санкции с представителей Белоруссии, находившихся в том же положении, что и соседи, ввел в Олимпийскую хартию принцип «политической нейтральности». Он заключается в «независимости» спортсменов от действий правительств их стран.

В то же время практически каждую неделю появлялись новости о смягчении позиции по «российскому вопросу», иногда радикальному, международных федераций. В список тех, которые, не дожидаясь соответствующих рекомендаций МОК, вернули российским спортсменам полноценный статус, разрешив им выступать с флагом и гимном, уже вошли Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Объединенный мир борьбы (UWW), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация тяжелой атлетики (IWF). Они охватывают громадный пласт летней олимпийской программы.

Все эти события, похоже, оправдывают расчет лидеров спортивного истеблишмента России на потепление отношений с Международным олимпийским комитетом после избрания в 2025 году на пост его президента Кирсти Ковентри вместо приверженца «изоляционного» подхода Томаса Баха.

В заявлении президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, полученном “Ъ”, говорится, что «у МОК не было другого выбора, кроме как снять ограничения и признать свои ошибки».

Сам МОК объяснил трансформацию своей позиции необходимостью «выполнять миссию по сохранению по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дарит миру надежду», даже в условиях «растущей всемирной нестабильности». В его пресс-релизе содержится признание того факта, что «участие атлета в международных соревнованиях не должно страдать из-за вовлеченности его правительства в войну или конфликт». «Мы дали четко понять, что хотим, чтобы у всех спортсменов была возможность участвовать в Олимпийских играх»,— уточнила на пресс-конференции по итогам исполкома Кирсти Ковентри.

Между тем именно решающей и окончательной в деле реинтеграции эта российская победа, какой бы значимой и яркой она ни представлялась, все-таки, видимо, еще не является. Все дело в оговорках. Их много, и они достаточно серьезные. Подчеркнув, что по-прежнему «решительно осуждает» специальную военную операцию, МОК констатировал «дефицит доверия» к российским атлетам, в том числе из-за претензий со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Его руководителя Веронику Логинову подозревают в манипуляциях с пробами на сочинской Олимпиаде 2014 года. Из-за этого для россиян разработана особенная программа, предполагающая многократные проверки, проводимые Международным агентством тестирования (ITA).

МОК, как выяснилось, не собирается «организовывать свои соревнования в России» и приглашать на те, что проходят за границей, «членов ее правительства и официальных лиц». Структура примет решение «относительно демонстрации российского флага», «иных идентификационных элементов» и исполнения российского гимна лишь в будущем, «в надлежащее время». А ключевым фрагментом текста можно считать ремарку насчет функций партнеров МОК. «Решение о проведении соревнований и спортивных мероприятий в России, приглашении представителей правительства или государственных органов России, а также о допуске демонстрации российского флага, гимна, цветов или иных идентификационных элементов принимается каждой международной федерацией и организатором международных спортивных мероприятий самостоятельно»,— сказано в нем.

По мнению спортивного менеджера Андрея Митькова, тезисы МОК «смотрятся красиво, но от победных реляций все равно пока лучше воздержаться» «из-за оговорок и сложившейся уже практики».

«Она показывает, что призывы нередко расходятся с действительностью, а все решается в конкретных организациях, конкретными людьми, перед конкретными соревнованиями. Мы видим множество примеров, когда эти рекомендации, по сути, саботируются»,— сказал он “Ъ”.

Что эксперт имеет в виду, понятно. В последнее время и в самом деле привычными стали инциденты, связанные с игнорированием рекомендации МОК и регламентов федераций. Так, российские команды по художественной гимнастике и прыжкам на батуте не выступили недавно на престижных турнирах в Румынии и Португалии из-за запрета местных властей использовать флаг и гимн РФ. Непосредственно перед публикацией «пророссийских» решений МОК стало известно, что сборная России по гребле на байдарках и каноэ пропустит этап Кубка мира в Канаде, входящий в олимпийский отбор, из-за отказа в выдаче въездных виз. До этого визы в Польшу не получила российская молодежная команда по гребле. Многие федерации не торопятся хотя бы смягчать критерии допуска россиян. А Международная федерация легкой атлетики (World Athletics), курирующая наиболее популярный вид олимпийской программы, в конце минувшей недели в очередной раз продлила их отстранение, отказавшись допускать даже юниоров.

Впрочем, Михаил Дегтярев, кажется, понимает, что процесс возвращения далек от завершения. «Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, однако он дает четкий сигнал — олимпийское движение должно быть вне политики»,— резюмировал он случившееся 7 июля.

Алексей Доспехов