Ски-альпинизм вошел в программу Олимпиады 2030 года
Ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта вошел в программу зимних Олимпийских игр 2030 года. Решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит в Лозанне.
Статус дополнительного вида означает, что соревнования по ски-альпинизму добавлены в программу по предложению организаторов ровно на одну Олимпиаду. На Играх 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах, будут разыграны пять комплектов наград.
Ски-альпинисты впервые приняли участие в Олимпиаде в 2026 году. На тех Играх прошли соревнования в спринте (среди мужчин и женщин), а также были разыграны медали в смешанной эстафете. В 2030 году к этим дисциплинам добавятся индивидуальные гонки.
На Играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо серебро в спринте завоевал Никита Филиппов. Он стал единственным призером среди российских спортсменов, выступивших в нейтральном статусе.
Ски-альпинизм впервые стал частью Олимпийских игр в 2026 году, что стало значимым шагом для этого вида спорта. Перед этим, в конце 2024 года, Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) одной из первых заявила о готовности допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, создавая прецедент для других зимних федераций.
Включение ски-альпинизма в программу Олимпиады 2030 года объясняется его растущей популярностью и стремлением МОК к разнообразию спортивных дисциплин. При этом сам МОК в июне 2026 года внес поправки в Олимпийскую хартию, согласно которым отдельные дисциплины, а не целые виды спорта, будут оцениваться для включения в программу Игр, начиная с 2032 года. Это демонстрирует более гибкий подход к формированию олимпийской программы.
МОК принял решение провести зимнюю Олимпиаду 2030 года во Французских Альпах, но с оговорками, требующими от французского правительства подтверждения гарантий проведения Игр до 31 декабря 2024 года. Это демонстрирует сложности, с которыми сталкиваются организаторы крупных международных спортивных событий. На Играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо российская команда, состоящая из 13 спортсменов, завоевала свою первую медаль благодаря серебру Никиты Филиппова в ски-альпинизме, несмотря на действующие ограничения и допуск в нейтральном статусе.