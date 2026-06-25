Ски-альпинизм вошел в программу Олимпиады 2030 года

Ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта вошел в программу зимних Олимпийских игр 2030 года. Решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит в Лозанне.

Статус дополнительного вида означает, что соревнования по ски-альпинизму добавлены в программу по предложению организаторов ровно на одну Олимпиаду. На Играх 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах, будут разыграны пять комплектов наград.

Ски-альпинисты впервые приняли участие в Олимпиаде в 2026 году. На тех Играх прошли соревнования в спринте (среди мужчин и женщин), а также были разыграны медали в смешанной эстафете. В 2030 году к этим дисциплинам добавятся индивидуальные гонки.

На Играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо серебро в спринте завоевал Никита Филиппов. Он стал единственным призером среди российских спортсменов, выступивших в нейтральном статусе.

Таисия Орлова