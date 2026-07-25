МОК не накажет Инфантино за отмену дисквалификации игрока США на ЧМ-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не будет расследовать заявление о причастности президента FIFA Джанни Инфантино к решению об отмене красной карточки для американского нападающего Фоларина Балогуна на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил The Athletic.

Нападающий сборной США Фоларин Балогун получил красную карточку за фол в матче против сборной Боснии и Герцеговины в 1/16 финала ЧМ-2026 (матч закончился со счетом 2:0 в пользу американцев). Футболист должен был пропустить следующий матч против Бельгии, однако FIFA разрешила ему выйти на поле.

Жалобу в МОК отправила правозащитная некоммерческая организация FairSquare. В предоставленном документе на десять страниц утверждается, что решение об отмене красной карточки для футболиста «было принято под политическим давлением, оказанным президентом США Дональдом Трампом на Инфантино».

В МОК заявили, что жалоба выходит за рамки юрисдикции комиссии по этике. «Нынешняя жалоба... касается только решений международной федерации по вопросам управления и руководства..., а также выполнения международной федерацией правил своего вида спорта, что выходит за рамки применения кодекса этики МОК»,— отметили в организации.