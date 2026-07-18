The Guardian: МОК не будет наказывать FIFA за отмену красной карточки на ЧМ

Международный олимпийский комитет (МОК) не станет наказывать президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино за отмену красной карточки американскому нападающему Фоларину Балогану. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в МОК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Anne-Marie Sorvin / Reuters Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Anne-Marie Sorvin / Reuters

На этой неделе правозащитная организация FairSquare обратилась в МОК с просьбой наказать Джанни Инфантино, поскольку красную карточку отменили после телефонного звонка президента США Дональда Трампа. В отношении господина Инфантино могли наложить санкции, поскольку он входит в МОК с 2020 года и обязан соблюдать устав организации. Документ предполагает независимость функционеров «от коммерческих или политических интересов».

Источники The Guardian считают, что МОК вряд ли станет расследовать инцидент. Они объяснили это тем, что комитет не хочет вмешиваться в работу других международных ассоциаций. Кроме того, МОК зависит от FIFA по части доходов и привлечения молодой аудитории.

Нападающего сборной США Фоларина Балогана удалили с поля за нарушение в матче play-off против Боснии. Американская сборная тогда одержала победу, а красную карточку вскоре отменили, назначив игроку испытательный срок на год. Это произошло вскоре после звонка Дональда Трампа Джанни Инфантино. FIFA никак не обосновала решение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Все по Балогану».