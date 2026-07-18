The Guardian: МОК не будет наказывать FIFA за отмену красной карточки на ЧМ
Международный олимпийский комитет (МОК) не станет наказывать президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино за отмену красной карточки американскому нападающему Фоларину Балогану. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в МОК.
Президент FIFA Джанни Инфантино
Фото: Anne-Marie Sorvin / Reuters
На этой неделе правозащитная организация FairSquare обратилась в МОК с просьбой наказать Джанни Инфантино, поскольку красную карточку отменили после телефонного звонка президента США Дональда Трампа. В отношении господина Инфантино могли наложить санкции, поскольку он входит в МОК с 2020 года и обязан соблюдать устав организации. Документ предполагает независимость функционеров «от коммерческих или политических интересов».
Источники The Guardian считают, что МОК вряд ли станет расследовать инцидент. Они объяснили это тем, что комитет не хочет вмешиваться в работу других международных ассоциаций. Кроме того, МОК зависит от FIFA по части доходов и привлечения молодой аудитории.
Нападающего сборной США Фоларина Балогана удалили с поля за нарушение в матче play-off против Боснии. Американская сборная тогда одержала победу, а красную карточку вскоре отменили, назначив игроку испытательный срок на год. Это произошло вскоре после звонка Дональда Трампа Джанни Инфантино. FIFA никак не обосновала решение.
Подробнее — в материале «Ъ» «Все по Балогану».
Джанни Инфантино занимает пост президента FIFA с февраля 2016 года, он был переизбран в 2019 и 2023 годах без реальной конкуренции. Его президентство называют реформаторским, так как он расширил число участников чемпионата мира, запустил новый формат клубного чемпионата мира и увеличил финансирование национальных ассоциаций. Следующие выборы президента FIFA пройдут в 2027 году в Марокко, и Инфантино сможет баллотироваться на четвертый срок, так как его первый срок считался неполным.
В прошлом году Инфантино учредил так называемую «премию мира FIFA», которую вручил Дональду Трампу 5 декабря (2025 года) во время жеребьевки финальной части чемпионата мира в Вашингтоне. Трамп и Инфантино поддерживают тесные дружеские отношения — президент FIFA называл Трампа «очень близким другом», посещал его инаугурацию и другие важные мероприятия.
МОК ранее уже рекомендовал допускать российских юношей и юниоров на международные соревнования. Инфантино также выступал за снятие санкций с российского футбола, хотя бы на юношеском уровне, признавая их «вредными». Он также подчеркнул важность пересмотра действующих норм, чтобы исключить санкции по политическим мотивам.
Скандал с отменой красной карточки Фоларину Балогану произошел на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. США выступают в группе D наряду с Парагваем, Австралией и Турцией. Команда заняла 18-е место в рейтинге среди 22-х сильнейших команд мира до чемпионата, согласно одному из рейтингов.