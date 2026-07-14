Девять стран Европы призвали лишить МОК финансирования ЕС из-за допуска россиян
Девять стран предложили исключить из программ финансирования Европейского союза Международный олимпийский комитет (МОК) и другие спортивные организации, допустившие россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой. Об этом сообщает национальное гостелерадио Эстонии ERR.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
7 июля исполком МОК отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Также было восстановлено членство Олимпийского комитета России.
С инициативой лишить МОК европейского финансирования выступила Эстония. К ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Страны направили письмо еврокомиссару Гленну Микаллефу, который в том числе курирует вопросы культуры и спорта. В обращении также было предложено рассмотреть вопрос об ограничении участия МОК и других организаций в обсуждениях и мероприятиях, связанных с развитием спорта в Европе.
«При полном уважении автономии спортивных организаций страны ЕС призывают международные спортивные структуры соблюдать принципы прав человека, верховенства закона и мирных отношений между государствами»,— приводит ERR текст заявления.
Подробнее о решении руководящей олимпийской структуры — в материале «Ъ» «С нами МОК».
Инициатива девяти европейских стран лишить Международный олимпийский комитет (МОК) финансирования ЕС из-за допуска россиян и белорусов к соревнованиям возникла на фоне длительной дискуссии о статусе российских спортсменов. С февраля 2022 года абсолютное большинство международных спортивных федераций отстранило россиян от участия в турнирах по рекомендации МОК, но уже в январе 2023 года президент МОК Томас Бах высказался за их допуск при определенных условиях, чем вызвал жесткую критику. Тогда же он отметил, что не правительствам должны решать, кто может участвовать в Олимпиаде.
В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, при условии что они не поддерживают военные действия и не связаны с вооруженными силами. Однако отдельные федерации, такие как Европейская гимнастика и Международный союз биатлонистов (IBU), принимали решения, идущие вразрез с этими рекомендациями, либо отстраняя российских спортсменов, либо отказываясь их возвращать.
Стоит отметить, что МОК 12 октября 2023 года отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, что, по мнению МОК, нарушает территориальную целостность Украины. Это отстранение, согласно заявлению МОК, лишает ОКР права на финансирование от международного олимпийского движения.