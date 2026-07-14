Девять стран Европы призвали лишить МОК финансирования ЕС из-за допуска россиян

Девять стран предложили исключить из программ финансирования Европейского союза Международный олимпийский комитет (МОК) и другие спортивные организации, допустившие россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой. Об этом сообщает национальное гостелерадио Эстонии ERR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

7 июля исполком МОК отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Также было восстановлено членство Олимпийского комитета России.

С инициативой лишить МОК европейского финансирования выступила Эстония. К ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Страны направили письмо еврокомиссару Гленну Микаллефу, который в том числе курирует вопросы культуры и спорта. В обращении также было предложено рассмотреть вопрос об ограничении участия МОК и других организаций в обсуждениях и мероприятиях, связанных с развитием спорта в Европе.

«При полном уважении автономии спортивных организаций страны ЕС призывают международные спортивные структуры соблюдать принципы прав человека, верховенства закона и мирных отношений между государствами»,— приводит ERR текст заявления.

Подробнее о решении руководящей олимпийской структуры — в материале «Ъ» «С нами МОК».

Арнольд Кабанов