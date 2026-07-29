Украина оспорила в CAS восстановление прав Олимпийского комитета России

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшую с октября 2023 года. ОКР был временно лишен признания МОК за прием в члены олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В 2025 году председатель ОКР Михаил Дегтярев сказал, что в устав организации были внесены изменения в соответствии с Олимпийской хартией. Также организация отменила рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

В НОК Украины отметили, что решение МОК «противоречит положениям Олимпийской хартии, установившейся практике CAS и не учитывает фактические обстоятельства, которые стали основанием для приостановки». Также в релизе подчеркивается, что данный шаг был сделан «преждевременно и без надлежащей проверки».

Арнольд Кабанов