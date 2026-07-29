Украина оспорила в CAS восстановление прав Олимпийского комитета России
Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба организации.
МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшую с октября 2023 года. ОКР был временно лишен признания МОК за прием в члены олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В 2025 году председатель ОКР Михаил Дегтярев сказал, что в устав организации были внесены изменения в соответствии с Олимпийской хартией. Также организация отменила рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
В НОК Украины отметили, что решение МОК «противоречит положениям Олимпийской хартии, установившейся практике CAS и не учитывает фактические обстоятельства, которые стали основанием для приостановки». Также в релизе подчеркивается, что данный шаг был сделан «преждевременно и без надлежащей проверки».
Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен Международным олимпийским комитетом (МОК) в октябре 2023 года из-за включения в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти действия были расценены МОК как нарушение Олимпийской хартии, угрожающее «целостности» Национального олимпийского комитета Украины. Отстранение лишило ОКР права действовать как национальный олимпийский комитет и получать финансирование.
В ноябре 2023 года ОКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), требуя отменить решение МОК и восстановить его в правах, однако 23 февраля 2024 года CAS отклонил эту апелляцию, посчитав, что МОК не нарушил принципов законности, равенства и пропорциональности. Несмотря на это, в марте 2025 года ОКР, по заявлению министра спорта Михаила Дегтярева, внес изменения в свой устав, исключив региональные олимпийские советы из своего состава, и уведомил МОК об этом.