Россияне выиграли командное золото ЧМ по современному пятиборью

Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров завоевали золотые медали в командном зачете на чемпионате мира по современному пятиборью в Гуйяне. Российская сборная набрала по итогам соревнований 4693 балла и опередила команды Египта и Франции, занявшие второе и третье места с 4687 и 4482 баллами соответственно.

В личном турнире Громадский также поднялся на пьедестал, завоевав серебро с результатом 1581 балл. Чемпионом мира стал чех Лукас Матей, набравший 1586 баллов, третье место занял представитель Южной Кореи Со Чан Ван с 1576 баллами.

Борщев и Бобров в личном зачете расположились на девятой и десятой позициях, набрав по 1556 баллов. Чемпионат мира проходит в Китае с 24 по 30 августа.

Российские спортсмены выступают на турнире с национальными флагом и гимном. После решения исполкома МОК от 7 июля об отмене рекомендаций по ограничениям для российских атлетов Международный союз современного пятиборья снял ограничения на их участие в соревнованиях.