Полусреднему весу добавили полуженского
Иман Хелиф дебютирует в профессиональном боксе в середине декабря
Алжирская боксерша Иман Хелиф возвращается на ринг. спустя два года после скандала на Олимпиаде-2024 в Париже. Ее имя превратилось для одних спортсменок в причину борьбы за защиту «чистоты» женских соревнований, а для других — как у Хелиф, с отклонениями в сексуальном развитии — за право участвовать в них. От идеи продолжать участвовать в любительских соревнованиях и охотиться за вторым олимпийским золотом она отказалась, решив, что настало время перейти в профессионалы. Дебют Иман Хелиф в профессиональном боксе, в котором ей пока не грозят, в отличие от бокса любительского, гендерные тесты, состоится в середине декабря в Париже, а ее соперницей в этом поединке станет голландка Кларида Сарабия.
Внимание нескольких изданий привлекла пресс-конференция в Париже, на которой был анонсирован поединок в женском боксе. Он пройдет 15 декабря во французской столице. Это будет шестираундовый поединок во втором полусреднем весе (до 69,9 кг). В нем встретятся алжирка Иман Хелиф и голландка Кларида Сарабия. Речь идет о формально рядовом матче. Но в чрезвычайно любопытное событие его превратило участие в нем Хелиф.
Ее имя прогремело летом 2024 года во время парижской Олимпиады. Алжирка на ней завоевала золото в категории до 66 кг. Но ее, как и другую чемпионку — тайваньку Линь Юйтин (до 57 кг), обсуждали в основном отнюдь не в контексте их спортивных достижений. Выступление обеих в Олимпиаде спровоцировало один из главных ее скандалов. Соперницы боксерш, прежде всего отличающейся жестким ударом Хелиф, возмущались тем обстоятельством, что МОК в принципе разрешил им состязаться.
И Иман Хелиф, и Линь Юйтин ранее были отстранены от соревнований Международной боксерской ассоциации (IBA), в то время контролировавшей любительский бокс, после гендерных тестов. Они показали, что спортсменки являются носительницами мужской Y-хромосомы.
Занимавшему должность президента МОК Томасу Баху пришлось тогда под шквалом критики защищать позицию головной спортивной структуры, настаивавшей на недопустимости таких проверок и осуществлявшей допуск «по паспорту».
Ажиотаж вокруг Иман Хелиф не утихал и после Олимпиады. Для спортсменок с отклонениями в сексуальном развитии она превратилась в символ борьбы за право выступать в женских соревнованиях, невзирая на «особенности», для остальных — чуть ли не в основную причину сражаться за обеспечение их «чистоты» наиболее жесткими способами. Фамилия Хелиф постоянно упоминалась в этих дискуссиях. Ее произносили занявшиеся проблемой эксперты ООН, руководители крупных федераций, президент США Дональд Трамп, сменившая в 2025 году Томаса Баха в должности главы МОК Кирсти Ковентри. Победил скорее подход, которого придерживались критики Хелиф. Весной этого года МОК анонсировал новую гендерную политику организации, которая будет действовать начиная с ближайшей Олимпиады — ее летом 2028 года примет Лос-Анджелес. Суть политики в том, что отныне допуск к участию в женских соревнованиях будут получать только «биологические женщины», а принадлежность к женской категории будет определяться наличием или отсутствием у атлета гена SRY. Его можно обнаружить на Y-хромосоме, которая встречается преимущественно у мужчин и играет ключевую роль в формировании мужского фенотипа. А такого рода тесты по собственной инициативе ввели несколько федераций, включая World Boxing (WB). WB, созданная как альтернатива конфликтовавшей с МОК IBA и получившая признание головной спортивной организации, теперь будет отвечать за проведение олимпийского турнира.
Иман Хелиф неоднократно объявляла о том, что собирается судиться с разными структурами, препятствующими продолжению ее карьеры, в том числе с WB, а также о том, что, невзирая на возникшие трудности, не расстается с мечтой о втором олимпийском золоте. Однако эти ее попытки, кажется, не принесли никакого результата.
Еще недавно в боксерском сообществе не сомневались, что Иман Хелиф уже покинула ринг навсегда. В прошлом году она не смогла участвовать в женском чемпионате мира в Ливерпуле, так как WB требовала для включения в его состав прохождения гендерного теста. Затем Иман Хелиф объявила о том, что попробует себя в профессиональном боксе, пока воздерживающемся от внедрения такого рода проверок. Однако назначенный на апрель бой против немки Юлии Игель сорвался, по официальной информации, из-за травмы Хелиф. Стало известно о том, что работавший с ней промоутер Браим Аслум отказался от сотрудничества с алжиркой, как пишет L’Equipe, «из-за отсутствия финансовой поддержки».
Иман Хелиф все же не бросила бокс и сохранила серьезные амбиции. На парижской пресс-конференции она, назвав себя «жертвой политики», сообщила, что «скучала» по своему виду спорта и будет «заниматься тем, что любит». Но — уже как профессионалка. А ее тренер Камель Амбдесселем уточнил, что Хелиф уже «не интересуют Олимпийские игры». Зато, как выяснилось, ее очень интересует звание чемпионки мира в профессиональном боксе.
Об этом заявил ее новый промоутер Ясин Берраба, который ранее устраивал не слишком заметные турниры в мужском боксе и боях на голых кулаках. Берраба пообещал, что приведет Иман Хелиф к титулу спринтерскими темпами — «за семь поединков». В первом из них алжирке после простоя в два с лишним года придется преодолеть сопротивление молодой (ей 21 год) Клариды Сарабии. Она выиграла все четыре своих профессиональных матча, но с оппонентками настолько опытными и настолько физически крепкими, как Хелиф, еще не пересекалась.