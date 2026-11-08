Полусреднему весу добавили полуженского

Ажиотаж вокруг Иман Хелиф не утихал и после Олимпиады. Для спортсменок с отклонениями в сексуальном развитии она превратилась в символ борьбы за право выступать в женских соревнованиях, невзирая на «особенности», для остальных — чуть ли не в основную причину сражаться за обеспечение их «чистоты» наиболее жесткими способами. Фамилия Хелиф постоянно упоминалась в этих дискуссиях. Ее произносили занявшиеся проблемой эксперты ООН, руководители крупных федераций, президент США Дональд Трамп, сменившая в 2025 году Томаса Баха в должности главы МОК Кирсти Ковентри. Победил скорее подход, которого придерживались критики Хелиф. Весной этого года МОК анонсировал новую гендерную политику организации, которая будет действовать начиная с ближайшей Олимпиады — ее летом 2028 года примет Лос-Анджелес. Суть политики в том, что отныне допуск к участию в женских соревнованиях будут получать только «биологические женщины», а принадлежность к женской категории будет определяться наличием или отсутствием у атлета гена SRY. Его можно обнаружить на Y-хромосоме, которая встречается преимущественно у мужчин и играет ключевую роль в формировании мужского фенотипа. А такого рода тесты по собственной инициативе ввели несколько федераций, включая World Boxing (WB). WB, созданная как альтернатива конфликтовавшей с МОК IBA и получившая признание головной спортивной организации, теперь будет отвечать за проведение олимпийского турнира.