Коверная дипломатия

Новой крупной международной структурой, отказавшейся, не дожидаясь соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), от всех санкций в отношении отечественных спортсменов, стала Международная федерация гимнастики (World Gymnastics). Флаг и гимн россиянам вернули в видах, в которых они всегда, в том числе во время действия «изоляционного» режима, то есть в нейтральном статусе, добивались очень заметных успехов.

Фото: Dita Alangkara / AP На прошлогоднем чемпионате мира по спортивной гимнастике, на котором сборная России выступала в нейтральном статусе, лидер команды Ангелина Мельникова завоевала две золотые и одну серебряную медали

Международная федерация гимнастики сообщила о том, что отказывается от каких-либо ограничений в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Они смогут выступать на ее соревнованиях с национальным флагом и гимном.

World Gymnastics продолжила чрезвычайно позитивный для российского спорта тренд.

Она присоединилась к ряду международных спортивных структур, которые, по сути, проигнорировали позицию Международного олимпийского комитета, на позапрошлой неделе рекомендовавшего отказаться от введенных в 2022 году, после начала специальной военной операции, санкций в отношении Белоруссии, но сохранившего нейтральный статус и различные ограничения для России.

Ранее в нем оказались те, что отвечают за неолимпийские самбо, кикбоксинг, муай-тай, смешанные единоборства, а также потерявшая признание МОК Международная боксерская ассоциация (IBA) плюс четыре федерации, курирующие виды из олимпийской программы,— Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) и объявивший об отмене санкций в конце предыдущей недели Объединенный мир борьбы (UWW).

Самое свежее пополнение списка выглядит очень ценным. World Gymnastics, как и World Aquatics,— это федерация-гигант, объединяющая, помимо не присутствующих в олимпийской программе, но довольно популярных спортивной акробатики, спортивной аэробики и паркура, три олимпийских вида — спортивную гимнастику, художественную гимнастику и прыжки на батуте. «Удельный вес» структуры на летних Олимпиадах весьма велик. На той, что состоялась в 2024 году в Париже, в ее видах было разыграно в общей сложности 18 комплектов медалей. 14 из них пришлись на спортивную гимнастику, олимпийский суперхит.

У российского спорта во всех жанрах, контролируемых World Gymnastics, выдающиеся традиции. Они и после распада СССР регулярно дарили стране престижные награды и великих чемпионов — таких как гимнасты Светлана Хоркина и Алексей Немов, «художницы» Алина Кабаева и Евгения Канаева, батутист Александр Москаленко.

А отношения российской стороны с World Gymnastics, которую возглавляет претендовавший в 2025 году на пост президента МОК японец Моринари Ватанабэ, пережили после введения санкций несколько стадий. Некоторое время они были исключительно холодными, а россияне не участвовали в топовых соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Из российских спортсменов, входящих в «периметр» World Gymnastics, получить право выступить на парижской Олимпиаде удалось лишь батутистке Анжеле Бладцевой. Затем, после того как министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал курс на полноценное возвращение России в мировой спорт и смягчение «антидискриминационной» риторики с ее стороны, в отношениях наступила, казалось, стадия устойчивого потепления.

Но весной прошлого года в них случился неожиданный кризис. Тогда Федерация гимнастики России (ФГР) отказалась от выступления на международных соревнованиях, выразив возмущение отказом в предоставлении нейтрального статуса некоторым известным спортсменам или, точнее, поводами для отказов. Они действительно выглядели странными.

Специальный комитет World Gymnastics расценил «как поддержку СВО» «участие спортсмена в гала-концерте к Дню защитника Отечества», на котором «неоднократно использовалась георгиевская ленточка», а также «размещение поста в социальной сети с поздравлением с Днем Победы», хотя «на самом деле никакого отношения к СВО георгиевская лента не имеет». Еще один пример — «фотография спортсмена вместе с детьми в военной форме на том же гала-концерте к Дню защитника Отечества». Впрочем, уже летом бойкот был отменен.

С тех пор российские спортсмены неоднократно состязались в важнейших гимнастических турнирах. При этом все-таки «реинтеграция» команд проходила по-разному. Та, что представляет спортивную гимнастику, еще в октябре прошлого года приехала на чемпионат мира в Джакарте в близком к боевому составе и продемонстрировала на нем блестящие результаты, в первую очередь благодаря Ангелине Мельниковой.

Российская гимнастка выиграла два золота турнира, включая наиболее почетное — в абсолютном многоборье. Что же касается сборной по гимнастике художественной, то она более или менее полностью «реинтегрировалась» в международный календарь только в этом году. Ее «реинтеграция» проходит не так гладко и, скажем, Insidethegames, рассказывая о ней, как и многие медиаресурсы, склонен акцентировать внимание на эпизодах острых, со скандальным оттенком. Это, например, эпизод с состоявшегося в марте этапа Кубка мира в Софии.

На нем во время церемонии награждения после соревнований с обручем россиянка София Ильтерякова не повернулась, как того требуют правила World Gymnastics, лицом к табло с изображением флага страны, чья спортсменка выиграла золото: ею была украинка Таисия Онофрийчук. Наказание для молодой гимнастки, впрочем, оказалось мягким — предупреждение.

А после проходившего в начале мая в Баку Кубка Европы ФГР обратилась в Европейскую федерацию гимнастики (European Gymnastics) с просьбой проверить судейство, разъяснив принципы выставления оценок, в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Оно и вправду удивило многих экспертов. Квалификацию россиянки уверенно выиграли, однако в финале, не допустив ошибок, пропустили вперед соперниц из Болгарии и Израиля.

Комментируя в своем Telegram-канале 18 мая радикальное улучшение ситуации в гимнастике, Михаил Дегтярев напрямую связал его с проведенными административными реформами.

Он напомнил, что Федерация гимнастики России была создана в 2024 году из пяти ранее независимых организаций, «одной из целей этой интеграции было приведение системы управления гимнастическими видами в соответствие с международными стандартами, по аналогии с World Gymnastics», а «возглавил федерацию один из крупнейших топ-менеджеров страны, глава РЖД Олег Белозеров».

По мнению господина Дегтярева, «все это позволило резко активизировать международные связи» и «придало импульс возвращению наших атлетов в гимнастическую семью».

Сам Олег Белозеров в своем заявлении отметил, что ФГР «приветствует решение World Gymnastics полностью восстановить в правах российских спортсменов, вернув им возможность выступать под национальным флагом и с государственным гимном».

Данное решение господин Белозеров назвал «важным шагом к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов», добавив, что «хочет лично поблагодарить президента организации Моринари Ватанабэ за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта».

Какими будут для российских гимнастов первые соревнования в заново обретенном полноценном статусе, пока непонятно. Чемпионаты мира по художественной и спортивной гимнастике состоятся в августе и октябре во Франкфурте и Роттердаме.

Однако совсем скоро, 27 мая, у «художниц» открывается европейское первенство: его принимает болгарская Варна. Оно проходит под эгидой региональной федерации, а в European Gymnastics сообщили ТАСС, что рассмотрят вопрос о снятии ограничений с российских спортсменов «до конца недели». Уже есть прецедент попытки континентальной структуры уклониться от выполнения решения глобальной. На отсрочке с восстановлением полноценного статуса российских спортсменов до осени настаивала European Aquatics.

Алексей Доспехов