Приближение к возвращению

Очередная победа России в борьбе за полноценное возвращение в мировой спорт оказалась связана с очень важным для страны видом. Решение о недопуске российских сборных на международные соревнования аннулировал Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF). Впрочем, это пока только первый шаг в, возможно, все-таки очень сложном процессе. Чтобы отечественные хоккеисты снова выступали на крупнейших соревнованиях, нужна поддержка вердикта Советом IIHF, всегда считавшейся одной из самых упрямых структур в вопросе сохранения санкционного режима. В зимних видах есть прецеденты фактического саботажа аналогичных решений исполнительными органами федераций.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сборная России по хоккею

О том, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея, рассмотрев обращение российской стороны, аннулировал решение Совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям будущего, то есть к начинающемуся осенью 2026 года сезону, сообщили 28 мая министр спорта РФ Михаил Дегтярев и Федерация хоккея России (ФХР). В их заявлениях сказано, что, по мнению отвечающего за соблюдение регламента органа, «представленные IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности», ограничиваясь лишь «общими положениями». Михаил Дегтярев, пообещав «продолжить кропотливую юридическую работу», напомнил о том, что обращение в Дисциплинарный совет было первым шагом, связанным с подготовкой к «судебному разбирательству» с IIHF, анонсированному еще в марте на очередной отчетно-выборной конференции ФХР. А ее генеральный директор Дмитрий Курбатов на прошлой неделе рассказывал о подготовленной федерацией апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В IIHF на запрос “Ъ” по поводу вердикта 28 мая не ответили. В юридической компании SILA, ведущей сейчас в сфере спортивной юриспруденции в России, подчеркнули, что могут «прокомментировать данную ситуацию» «только после того, как будет опубликовано решение в письменном виде».

Заметной новость сделал прежде всего статус вида, о котором идет речь.

Хоккей в России всегда пользовался колоссальной популярностью (в этом смысле конкурировать с ним мог только футбол), а национальная сборная страны всегда претендовала на медали крупнейших соревнований. Из-за этого ее отстранение от них в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине воспринималось в отечественном спортивном сообществе крайне болезненно. Сборная России не приняла участия в февральской Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а проходящий сейчас в Швейцарии чемпионат мира — уже пятый по счету, который она пропускает.

Пока непонятно, насколько решение Дисциплинарного совета IIHF приблизило Россию к снятию или по крайней мере радикальному смягчению санкций, позволяющему, например, взрослой сборной выступить на мировом первенстве будущего года (оно пройдет в Германии, а среди участников турнира впервые за долгое время оказалась украинская команда, пробившаяся в высший дивизион из второго по рангу). На самом деле его теперь должен рассмотреть Совет IIHF, высший исполнительный орган. Именно он может утвердить допуск. Между тем ранее совет ежегодно и, кажется, без особых колебаний в нем России отказывал, а сама IIHF, в которой ключевую роль играют представители традиционно «нелояльных» к России стран Западной и Северной Европы, успела приобрести репутацию одной из самых упрямых в вопросе сохранения санкционного режима структур.

Есть еще важный нюанс. В последние месяцы Россия добилась целого ряда без каких-либо оговорок громких успехов в борьбе за полноценное возвращение в мировой спорт.

Некоторые федерации, в том числе такие крупные, как Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Объединенный мир борьбы (UWW), Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), уже отказались от санкций, вернув россиянам флаг и гимн. А некоторые серьезно скорректировали их. Корректировки касаются и командных видов, в которых ранее россиянам было невозможно соревноваться хотя бы в нейтральном статусе. Скажем, в волейболе к международным турнирам допущены юниорские и молодежные сборные, а в водном поло — и взрослые.

Но все эти успехи относятся исключительно к летним видам. В зимних же процесс «реинтеграции» сталкивается с грандиозными сложностями. Причем они сохраняются, несмотря на то что российская сторона выиграла несколько юридических процессов. Ее жалобы на отстранение с примерно теми же аргументами, что и в случае с хоккеем, против Международной федерации санного спорта (FIL) и Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) в прошлом году удовлетворил CAS, а жалобу против Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) — ее независимый апелляционный трибунал, аналог Дисциплинарного совета IIHF. Однако сами федерации после этого, по сути, саботировали их решения. Нейтральный статус и допуск на международные соревнования, включая итальянскую Олимпиаду, до сих пор получила лишь небольшая группа российских спортсменов.

Нет ничего удивительного, что в ФХР отреагировали на известия из Дисциплинарного совета со сдержанным оптимизмом. «Его решения не означают, конечно, автоматического скорого возвращения, но лед тронулся, нас наконец начали слушать»,— заявили “Ъ” в федерации. Ее президент Владислав Третьяк в видеообращении, посвященном последним событиям, которое получил “Ъ”, предположил, что, скорее всего, решения о допуске «будут принимать отдельно по каждой команде — юношеской, молодежной, женской и национальной». Источник “Ъ” в ФХР уточнил, что на Конгрессе IIHF, который пройдет в ближайший уикенд, перед воскресным финалом чемпионата мира, будут присутствовать российские представители, которые «прощупают почву для дальнейших шагов». «Но в любом случае партнерам теперь придется либо возвращать нас, либо изобретать какие-то новые поводы для продления отстранения»,— сказал собеседник “Ъ”, добавив, что «многое зависит как от Конгресса, так и от предстоящих выборов президента IIHF». Эти выборы состоятся в октябре. Нынешний президент — француз Люк Тардиф, который занимал чересчур явную «антироссийскую позицию»,— заранее объявил, что не будет выдвигать на них свою кандидатуру.

Алексей Доспехов