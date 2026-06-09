Российских юниоров допустили к турнирам по парусному спорту с флагом и гимном

Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) разрешил российским юниорам участвовать в мировых турнирах с национальной символикой. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Решение распространяется на соревнования среди спортсменов до 23 лет. За допуск российских юниоров проголосовали 24 члена совета, 4 — высказались против, 5 — воздержались. Также World Sailing сняла все санкции с белорусских яхтсменов.

«Особенно отрадно, что сняты ограничения для юниоров — молодое поколение российских яхтсменов получило возможность выступать на международной арене без дополнительных барьеров. ВФПС при поддержке Олимпийского комитета России продолжит работу по полному восстановлению российского парусного спорта на международной арене»,— отметил президент федерации Сергей Джиенбаев.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских юниоров к участию в индивидуальных и командных турнирах без каких-либо ограничений, то есть с национальным флагом и гимном.

Таисия Орлова