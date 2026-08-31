Спортивные часов не покупают

Международный олимпийский комитет (МОК) взял под контроль ситуацию в Олимпийском комитете Польши (PKOl). Его президент Радослав Песевич оказался в центре коррупционного скандала. Господина Песевича арестовали по подозрению в получении взяток от разорившегося генерального партнера организации — криптовалютной биржи Zondacrypto. Польские медиаресурсы предполагают, что головной спортивной структуре страны может грозить даже приостановка членства в МОК.

Главе НОК Польши Радославу Песевичу, подозреваемому в получении взяток от генерального партнера организации — криптовалютной биржи Zondacrypto, грозит до восьми лет лишения свободы

Фото: Rafal Klimkiewicz / Newspix / ZUMA Press / ТАСС

Польское издание Onet опубликовало содержание письма, отправленного в национальный олимпийский комитет страны из Международного олимпийского комитета. Его тезисы подтвердили и другие медиаресурсы. Согласно документу, МОК занимается «мониторингом» ситуации в PKOl и может применить к нему санкции вплоть до временного приостановления членства в головной структуре. С таким наказанием, как известно, в 2023 году из-за включения в состав региональных советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей столкнулся Олимпийский комитет России (ОКР). МОК отменил его два месяца назад.

Угрозы PKOl связаны со случившимся в польском спорте ЧП. В конце прошлой недели правоохранительные органы Польши задержали президента организации Радослава Песевича. Его отправили под арест на три месяца, а обвиняется господин Песевич в действиях коррупционного характера.

Детали претензий к нему известны из расследования, которое провели Wirtualna Polska и TVN24. Они связаны с сотрудничеством PKOl и криптовалютной компании Zondacrypto. В октябре 2025 года она стала генеральным партнером PKOl. Он в тот момент находился в сложном положении. За несколько месяцев до этого по итогам проверки, которую проводила Национальная налоговая администрация Польши после летней парижской Олимпиады 2024 года, комитет лишили государственного финансирования за нецелевое расходование средств.

В частности, проверяющие не поняли, за что руководители PKOl выписывают себе денежные премии.

Контракт с криптовалютной компанией подавался ими как прорывной. Даже варшавскую штаб-квартиру PKOl переименовали после его заключения в Олимпийский центр Zondacrypto. Предполагалось, что новый партнер обеспечит стабильное финансирование, а также выплатит значительные бонусы всем польским спортсменам, занявшим высокие места на состоявшейся в феврале зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На ней польская команда завоевала всего четыре медали — три серебра и бронзу.

В итоге никаких бонусов от Zondacrypto ее представители так и не дождались. Весной компания фактически прекратила деятельность, а в отношении ее менеджеров возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Убытки клиентов, которым компания заблокировали средства, оценивали в сумму около €80 млн. Ключевого фигуранта дела — главу Zondacrypto Пшемыслава Краля — задержать не удалось: он сбежал за границу.

Расследователи обнаружили, что если не PKOl в целом, то по крайней мере Радослав Песевич от сотрудничества с господином Кралем явно выиграл.

В подарок от него глава PKOI получил часы Patek Philippe Calatrava за €40 тыс., а еще тот оплачивал президенту комитета поездки за рубеж, например в Италию и Францию.

В материалах утверждалось, что господин Песевич в обмен на это якобы обещал Пшемыславу Кралю помощь во взаимодействии с некоторыми видными чиновниками — скажем, начальником Управления по охране конкуренции и потребителей Томашем Хрустным и бывшим премьер-министром Матеушем Моравецким. При этом, как уверяет DPA, сам олимпийский функционер со своих счетов в Zondacrypto €200 тыс. снять смог.

Радослав Песевич, которому грозит до восьми лет тюремного заключения, вину не признал, сказав, что, по его мнению, ЧП вызвано «политикой». Он настаивает, что часы приобрел за собственные средства, а Пшемыслав Краль лишь помог ему купить редкую модель.

МОК, определяя статус PKOl, кажется, не собирается ждать завершения процесса. Хотя и самый радикальный вариант — с приостановлением членства польского комитета, которое вылилось бы в невозможность участия спортсменов из Польши в ближайшей Олимпиаде, летней в Лос-Анджелесе в 2028 году, в полноценном статусе,— выглядит не слишком вероятным. В письме МОК сказано, что избежать его можно простым способом — отставкой господина Песевича, как добровольной, так и инициированной его организацией.

Алексей Доспехов