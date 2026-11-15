Дегтярев призвал пересмотреть право IIHF на проведение хоккейных турниров

Олимпийский комитет РФ обратится в МОК с жалобой на Международную федерацию хоккея (IIHF) из-за отказа допустить россиян на молодежный чемпионат мира 2027 в Канаде. Об этом сообщил российский министр спорта Михаил Дегтярев. Ранее организация объяснила недопуск сборной в состав участников первенства «позицией и ограничениями», введенными правительством Канады.