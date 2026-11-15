Дегтярев призвал пересмотреть право IIHF на проведение хоккейных турниров
Олимпийский комитет РФ обратится в МОК с жалобой на Международную федерацию хоккея (IIHF) из-за отказа допустить россиян на молодежный чемпионат мира 2027 в Канаде. Об этом сообщил российский министр спорта Михаил Дегтярев. Ранее организация объяснила недопуск сборной в состав участников первенства «позицией и ограничениями», введенными правительством Канады.
Глава Минспорта назвал несостоятельными объяснения IIHF недопуска форс-мажорными обстоятельствами и призвал пересмотреть право организации проводить международные соревнования. «Решение CAS о допуске российских команд было ожидаемым и предсказуемым. У IIHF было достаточно времени, чтобы заблаговременно проработать возможность переноса соревнований»,— добавил он.
Министр добавил, что 13 ноября российская сторона уже потребовала принять меры в отношении Национального олимпийского комитета Канады и Федерации хоккея Канады. «Единственным правомерным решением было бы перенести турнир из Канады в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных, включая российскую»,— написал министр в Telegram.
15 ноября IIHF объявила, что сборная России не примет участия в молодежном чемпионате мира по хоккею. Турнир для игроков до 20 лет стартует 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире.
Ранее канадский премьер-министр Марк Карни заявлял, что россиян на чемпионате не будет. Министр спорта Канады Адам Ван Куверден уточнил, что хоккеистам запретят въезд в страну даже при наличии действующих виз. Недопуск произошел вопреки октябрьскому решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Суд обязал IIHF вернуть российские сборные на международную арену после ограничений, действовавших с 2022 года.