МОК снял ограничения на участие российских спортсменов в международных турнирах

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Исполнительный комитет МОК принял решение об отмене рекомендованных им условий участия для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года в отношении российских спортсменов и команд, включая меры защиты»,— отмечено в релизе.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов до международных состязаний. В марте 2023 года головная организация смягчила позицию, допустив представителей стран в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, запретив участие в командных дисциплинах и введя ряд дополнительных фильтров (например, касавшихся связи с вооруженными силами и силовыми структурами России, а также открытой поддержки специальной военной операции на Украине). Так, теперь, отменив оба акта, МОК допустил российских спортсменов до международных турниров без необходимости рассматривать каждого атлета на критерии нейтральности в индивидуальном порядке.

Все российские спортсмены будут должны отвечать соответствующим антидопинговым требованиям. В МОК отметили, что международные федерации несут ответственность за обеспечение допуска российских спортсменов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Арнольд Кабанов