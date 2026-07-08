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Кремль счел важным решение МОК восстановить статус Олимпийского комитета России

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР) — важный шаг к «возвращению законных прав» российских спортсменов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, работа в этом направлении будет продолжаться по линии спортивных ведомств России.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Песков рассказал, что с МОК взаимодействует целая команда переговорщиков от России, в том числе Минспорт. Он отметил, что это «очень сложная, напряженная работа». «Мы видим результаты и по отдельным международным федерациям. Тоже в этом задействовано очень большое количество людей»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

7 июля МОК отменил решение об отстранении ОКР, принятое три года назад и считавшееся одним из главных препятствий в процессе «спортивной реинтеграции». Также отменены все прежние рекомендации международным федерациям, так или иначе ограничивающие участие россиян в соревнованиях. Это решение, скорее всего, открывает дорогу отечественным спортсменам на ближайшую Олимпиаду — в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Подробности — в материале «Ъ» «С нами МОК».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение МОК о восстановлении статуса ОКР, отмененное после включения олимпийских советов новых регионов России в его состав в октябре 2023 года, стало одним из ключевых шагов в стратегии «спортивной реинтеграции», которую озвучил Михаил Дегтярев после назначения министром спорта РФ в 2024 году. Эта стратегия включала восстановление контактов с международными спортивными структурами, юридическую работу, в том числе через Спортивный арбитражный суд (CAS), и реформу Устава ОКР, исключившую из него территориальные организации.

МОК изначально в феврале 2022 года рекомендовал не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям, затем в марте 2023 года смягчил позицию, разрешив участие в нейтральном статусе в личных состязаниях без флага и гимна, с жесткой «фильтрацией» и запретом на активную поддержку СВО. В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал снять ограничения на участие российских юниоров с флагом и гимном. Действия МОК по восстановлению статуса ОКР и аннулированию прежних рекомендаций стали возможными после избрания Кирсти Ковентри президентом МОК в 2025 году, сменившей на этом посту Томаса Баха, который был сторонником "изоляционного" подхода.

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