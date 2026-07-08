Кремль счел важным решение МОК восстановить статус Олимпийского комитета России

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР) — важный шаг к «возвращению законных прав» российских спортсменов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, работа в этом направлении будет продолжаться по линии спортивных ведомств России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Песков рассказал, что с МОК взаимодействует целая команда переговорщиков от России, в том числе Минспорт. Он отметил, что это «очень сложная, напряженная работа». «Мы видим результаты и по отдельным международным федерациям. Тоже в этом задействовано очень большое количество людей»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

7 июля МОК отменил решение об отстранении ОКР, принятое три года назад и считавшееся одним из главных препятствий в процессе «спортивной реинтеграции». Также отменены все прежние рекомендации международным федерациям, так или иначе ограничивающие участие россиян в соревнованиях. Это решение, скорее всего, открывает дорогу отечественным спортсменам на ближайшую Олимпиаду — в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Подробности — в материале «Ъ» «С нами МОК».