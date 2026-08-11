Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян

Совет Всемирной федерации керлинга (World Curling) продлил отстранение взрослых российских спортсменов от соревнований до конца 2026 года. Впервые федерация отстранила российских керлингистов в марте 2022 года, затем мера продлевалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

«Совет твердо убежден, что возвращение российских взрослых спортсменов поставит под серьезную угрозу целостность соревнований»,— указано в сообщении федерации. Совет учел последние рекомендации Международного олимпийского комитета, а также позицию членов Всемирной федерации керлинга и организаторов соревнований 2026 года, отмечается в пресс-релизе.

Российских юниоров допустили к турнирам по керлингу с флагом и гимном в январе. Однако юниорская сборная России не смогла принять участие в чемпионате мира среди смешанных пар, который проходил с 5 по 10 мая в Канаде. Российским спортсменам отказали в выдаче виз.