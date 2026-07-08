Мяч в руки

Международная федерация волейбола (FIVB) сняла запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях, который действовал с марта 2022 года. В ближайшее время Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) должна будет согласовать «дорожную карту» по поэтапному возвращению сборных и других команд на международную арену. Восстановление отечественных волейболистов в правах произошло после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отменить ограничения в отношении всех российских спортсменов. Причем волейбол стал первым командным видом спорта, с которого были сняты санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские волейболисты стали финалистами олимпийского турнира в Токио (август 2021 года)

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters Российские волейболисты стали финалистами олимпийского турнира в Токио (август 2021 года)

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Одна из самых влиятельных международных спортивных организаций и самая крупная из них, объединяющая под своей эгидой 222 национальные федерации,— FIVB — очень быстро отреагировала на решение исполнительного комитета МОК о восстановлении членства Олимпийского комитета России, а также на рекомендации допустить россиян к участию в соревнованиях, в том числе в командных видах. Уже на следующий день после этого административный совет FIVB постановил, что российские спортсмены и официальные лица могут участвовать во всех официальных турнирах и во всех дисциплинах.

«Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права на доступ к спорту вне зависимости от гражданства,— говорится в заявлении Международной федерации волейбола.— Он полностью соответствует ранее принятому решению административного совета FIVB следовать рекомендациям исполнительного комитета МОК, а также недавнему решению МОК о том, что ограничительные условия допуска в отношении российских спортсменов и команд более не применяются».

В FIVB заявили, что национальные сборные России будут восстановлены в мировом рейтинге с сохранением того количества очков, которое они имели на момент их заморозки.

А вопрос об использовании российского флага, гимна и иных символов будет решаться FIVB и Европейской конфедерацией волейбола (CEV) «в установленном порядке и по согласованию с соответствующими международными спортивными организациями, чтобы гарантировать полноценное участие спортсменов».

Президент ВФВ Станислав Шевченко выразил благодарность коллегам из Международной федерации волейбола за конструктивное взаимодействие, а также за оперативную работу, благодаря которой она в кратчайшие сроки рассмотрела вопрос о допуске российских команд и приняла соответствующее решение.

«Российский волейбол ждал этого более четырех лет,— прокомментировал постановление FIVB Станислав Шевченко на официальном сайте ВФВ.— В настоящее время мы ожидаем получения дорожной карты по поэтапному возвращению российских спортсменов и команд на международную арену. Насколько нам известно, первыми смогут участвовать в турнирах представители пляжного волейбола, а затем классического. Рассчитываем в ближайшее время получить необходимые разъяснения и инструкции от наших международных партнеров относительно дальнейших процедур и сроков реализации этого решения. Со своей стороны мы готовы к возвращению и продолжению полноценного участия в международных соревнованиях».

Что касается классического волейбола, то в любом случае мужская и женская сборные России уже не смогут выступить на чемпионатах Европы, которые пройдут в этом году с августа по сентябрь.

Полноценное возвращение россиян на международные соревнования будет возможно в 2027-м — сначала в Лиге наций, а затем на чемпионатах мира.

Мужское первенство состоится в Польше, а женское — в Канаде и США. Восстановленный рейтинг позволит обеим командам участвовать в этих турнирах. А дальше уже летние Олимпийские игры 2028 года.

В спортивном плане мужская и женская сборные России должны быть конкурентоспособны на международном уровне, даже несмотря на долгую изоляцию и практически полное отсутствие товарищеских матчей. Если не считать спаррингов с товарищами по несчастью из Белоруссии, то посоревноваться удалось только со сборными Сербии в рамках прошлогоднего Кубка «Первого канала». Тем не менее и мужская команда, которую возглавляет Константин Брянский, и женская под руководством Константина Ушакова обладают большим потенциалом.

Причем если мужчины и ранее стабильно были в числе фаворитов на всех турнирах, то женщины заметно прибавили именно за последнее время. Более того, известный сербский специалист Зоран Терзич, давно работающий в России, сказал, что в отечественном женском волейболе сейчас подобралось фантастически талантливое поколение, которого нет нигде в мире.

Александр Ильин