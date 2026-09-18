Международная федерация хоккея на траве сняла ограничения с россиян
Международная федерация хоккея на траве (FIH) допустила российских спортсменов к участию в турнирах под своей эгидой с национальной символикой. Об этом в своем Telegram-канале написал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Отмечу, что хоккей на траве входит в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Федерация стала 21-й по счету, снявшей все ограничения с наших атлетов»,— подчеркнул господин Дегтярев.
Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета от 7 июля об отмене рекомендаций по ограничениям для российских атлетов. Также FIH сняла запрет на проведение турниров в России.
Практический смысл решения в том, что FIH самостоятельно определила условия возвращения российских спортсменов и соревнований в своей юрисдикции: рекомендации МОК от 7 июля не отменяют ограничения автоматически, а оставляют такие решения за каждой международной федерацией и организатором турниров. Поэтому допуск под национальной символикой и проведение турниров в России — два отдельных решения FIH, а не единый общеобязательный режим для всех видов спорта.
Предыстория связана с решением МОК от марта 2023 года не допускать к международным соревнованиям команды, составленные из спортсменов с российским или белорусским паспортом. Для игровых видов спорта, включая хоккей, это означало невозможность выступления России как команды; решение FIH устраняет такой барьер именно в соревнованиях по хоккею на траве, не устанавливая правил для других федераций.