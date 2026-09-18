Международная федерация хоккея на траве сняла ограничения с россиян

Международная федерация хоккея на траве (FIH) допустила российских спортсменов к участию в турнирах под своей эгидой с национальной символикой. Об этом в своем Telegram-канале написал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Отмечу, что хоккей на траве входит в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Федерация стала 21-й по счету, снявшей все ограничения с наших атлетов»,— подчеркнул господин Дегтярев.

Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета от 7 июля об отмене рекомендаций по ограничениям для российских атлетов. Также FIH сняла запрет на проведение турниров в России.

Арнольд Кабанов