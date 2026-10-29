Главой оргкомитета Олимпиады-2030 назначен Жоффруа Ру де Безье
Бывший глава Союза предпринимателей Франции Жоффруа Ру де Безье назначен на пост председателя оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года. Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее эту должность занимал олимпийский чемпион по фристайлу Эдгар Гроспирон. Он ушел в отставку в сентябре. В конце августа правительство Франции, а также Олимпийский и Паралимпийский комитеты страны заявили Международному олимпийскому комитету (МОК) о «подрыве доверия» к функционеру. По информации Reuters, раскол произошел после «напряженного заседания исполнительного совета» в июле, на котором экс-глава оргкомитета пытался добиться двух кадровых назначений.
Жоффруа Ру де Безье 64 года. В апреле он вошел в состав оргкомитета Игр в качестве председателя комитета по вознаграждениям.
Олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах с 1 по 17 февраля. Паралимпиада состоится с 8 по 17 марта.