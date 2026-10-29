Главой оргкомитета Олимпиады-2030 назначен Жоффруа Ру де Безье

Ранее эту должность занимал олимпийский чемпион по фристайлу Эдгар Гроспирон. Он ушел в отставку в сентябре. В конце августа правительство Франции, а также Олимпийский и Паралимпийский комитеты страны заявили Международному олимпийскому комитету (МОК) о «подрыве доверия» к функционеру. По информации Reuters, раскол произошел после «напряженного заседания исполнительного совета» в июле, на котором экс-глава оргкомитета пытался добиться двух кадровых назначений.