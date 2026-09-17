Гребите от них подальше

17 сентября была поставлена точка в длившемся полтора года «сериале», ключевыми участниками которого оказались австралийские крокодилы. Международная федерация гребного спорта (World Rowing, WR) и Международная федерация каноэ (Paddle Worldwide, PW) дали официальное согласие на проведение соревнований летней Олимпиады-2032 (ее столицей станет Брисбен) на реке Фицрой, облюбованной рептилиями. Отметим, что для того, чтобы добиться согласия гребных федераций, австралийским властям потребовалось проводить научные изыскания. Их итог: река подходит для соревнований, а крокодилы будут вести себя прилично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соревнования по гребле в Рокгемптоне (Австралия) (2025 год)

Фото: Rockhampton Regional Council / AP Соревнования по гребле в Рокгемптоне (Австралия) (2025 год)

Фото: Rockhampton Regional Council / AP

Один из наиболее любопытных споров, случившихся в ходе подготовки к летним Играм-2032 в австралийском Брисбене, наконец-то завершился. В четверг две международные федерации, отвечающие за проведение соревнований по гребным видам спорта — World Rowing и Paddle Worldwide, дали добро на организацию олимпийских соревнований на реке Фицрой.

Всемирную известность река Фицрой получила в начале прошлого года. Тогда и WR, и PW заявили, что считают небезопасным проведение там олимпийского гребного турнира.

Вместе эти организации отвечают за большую часть олимпийской программы. На Играх-2024 в Париже в этих видах спорта было разыграно в общей сложности 30 комплектов медалей.

Ключевых претензий было две. Первая — особенности течения реки. Утверждалось, что в зонах, расположенных ближе к берегам, оно заметно слабее, чем посередине. Такой дисбаланс давал незаслуженное преимущество спортсменам, стартующим на центральных дорожках.

Вторая — и именно она привлекла внимание, сделав реку Фицрой всемирно известной,— проживание в водоеме крокодилов. Весьма крупных. Местные жители регулярно сообщают о встречах с рептилиями, достигающими 5 м в длину. На участке, который предлагалось задействовать под олимпийский турнир, живет примерно 500 крокодилов (на всем протяжении реки количество их в разы больше).

И несмотря на то, что австралийские спортсмены, для которых река Фицрой является давним местом тренировок, уверяли, что крокодилы, особенно австралийской зимой, довольно вялые, ведут себя прилично и вообще не мешают, разразился скандал. И WR, и PW отказались утверждать реку Фицрой как место проведения олимпийского турнира.

Чтобы переубедить гребные федерации, австралийским властям пришлось приложить немало усилий. В октябре прошлого года проверку пригодности реки провела австралийская структура, именуемая «Независимое управление по инфраструктуре и координации» (GIICA).

В ее ведении с позволения Международного олимпийского комитета находится сертификация австралийских олимпийских объектов. Документ, составленный по итогам тестов, гласил, что река Фицрой пригодна для проведения международных соревнований. Как уверял сенатор от штата Квинсленд Мэтт Кэнаван, проверки силы течения в разных местах, глубин и прочих факторов показали, что река, вопреки опасениям WR и PW, предоставит всем участникам соревнований равные условия.

Сенатор Кэнаван отметил также, что река настолько спокойная и гладкая, что «если бы Иисус решил вернуться в этот мир, то река стала бы прекрасным местом для этого, ведь она достаточно ровная, чтобы по ней ходить». Ну а что касается крокодилов, то, как отмечал премьер штата Квинсленд Дэвид Крисафулли, проведенное тестирование также позволило выработать рекомендации по «управлению крокодилами». «Управлять» рептилиями в Австралии действительно умеют. Например, прибегая к отлову и переселению подозрительных экземпляров.

В апреле 2026 года свой вклад в укрепление репутации австралийских крокодилов как мирных и милых существ внес британский пловец Энди Дональдсон. Он проплыл 55 км и установил мировой рекорд на супермарафонской дистанции. Спортсмен показал результат в 11 часов и 51 минуту, сразу на пять часов улучшив прежнее, установленное в 2024 году достижение. Плыл он, правда, по реке Орд, но крокодилы, говорят, там такие же добрые, как те, что живут в реке Фицрой.

В итоге и World Rowing, и Paddle Worldwide согласились с тем, что их опасения напрасны.

«На основе проведенного масштабного анализа мы теперь знаем, что река Фицрой способна обеспечить справедливые условия соревнований в период Игр, соответствующие требованиям олимпийской и паралимпийской гребли»,— заявил президент World Rowing Жан-Кристоф Роллан. Президент Paddle Worldwide Томас Коницко, в свою очередь, сказал: «Качество и глубина проведенной технической работы значительно улучшили наше понимание ситуации и дают нам и нашим спортсменам уверенность в том, что трасса может обеспечить справедливую конкуренцию для спортсменов в гребле на каноэ на спринтерских дистанциях».

Александр Петров