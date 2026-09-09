Глава оргкомитета Олимпийских игр-2030 Эдгар Гроспирон покинет свой пост

Президент оргкомитета зимних Олимпийских игр 2030 года Эдгар Гроспирон может уйти с должности из-за управленческого кризиса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Игры 2030 года пройдут с 1 по 17 февраля во Французских Альпах. Господин Гроспирон занял пост в феврале 2025 года. По данным источника, исполнительный комитет должен утвердить уход функционера на заседании, которое состоится 10 сентября.

Reuters пишет, что Гроспирон мог покинуть должность еще в феврале. Однако в отставку ушел генеральный директор оргкомитета Сириль Линетт. По информации Associated Press, у него был открытый конфликт с Гроспироном. Кроме того, оргкомитет покинули операционный директор Анн Мурак, директор по коммуникациям Артур Рише и Бертран Меэ, руководивший комитетом по вознаграждениям.

В конце августа правительство Франции, а также Олимпийский и Паралимпийский комитеты страны заявили МОК о том, что «доверие к Гроспирону было подорвано». Как отмечает Reuters, раскол произошел после «напряженного заседания исполнительного совета 23 июля», на котором глава оргкомитета пытался добиться двух кадровых назначений.

Эдгару Гроспирону 57 лет. На Олимпиаде 1992 года он завоевал золотую медаль в могуле. Также француз является трехкратным чемпионом мира в этой дисциплине (1989, 1991, 1995).

Арнольд Кабанов