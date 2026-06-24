Ковентри: МОК нужно время для решения вопроса с российскими атлетами
Международному олимпийскому комитету (МОК) потребуется время для решения вопроса о послаблении санкций в отношении российских спортсменов. Так глава МОК Кристи Ковентри ответила на пресс-конференции на вопрос журналистов о том, как новые поправки в Олимпийскую хартию повлияют на возвращение России.
Кристи Ковентри
Фото: Denis Balibouse / Reuters
«У нас не было много времени, как мы будем применять новые положения хартии. Нам нужно некоторое время на это. Дайте нам сделать это, и мы вернемся»,— ответила госпожа Ковентри (цитата по ТАСС).
МОК 24 июня внес в Олимпийскую хартию правки о политической нейтральности. В них закреплено, что олимпийское движение должно оставаться свободным от правительственного, культурного, общественного и экономического давления.
В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до юношеских турниров с флагом и гимном. Эта рекомендация касалась как индивидуальных, так и командных видов спорта.
Ряд международных федераций уже сняли ограничения с российских спортсменов. Это касается гимнастики, дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муай-тай, бокса, смешанных единоборств, борьбы и фехтования. Также российские атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания.
Дискуссии о возвращении российских и белорусских спортсменов в международные соревнования начались в начале 2023 года, после того как Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета (МОК), в январе 2023 года рекомендовал федерациям разрешить им выступать. Однако тогда речь шла не об Олимпийских играх, а о квалификационных турнирах, находящихся в юрисдикции международных спортивных федераций. В марте 2023 года МОК подтвердил рекомендацию о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, но с рядом оговорок. Среди них — запрет на участие команд, связь спортсменов с вооруженными силами или активную поддержку специальной военной операции.
МОК не направил приглашения Олимпийским комитетам России и Беларуси на летние Игры 2024 года в Париже. Решение об участии россиян в Олимпийских играх 2024 года было принято позднее, в декабре 2023 года, и позволило участвовать им в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) при выполнении жестких критериев. Тем не менее, ожидалось, что делегация российских спортсменов в Париже будет немногочисленной, поскольку большая часть квалификационных этапов уже прошла, и многие спортсмены их пропустили. В итоге на летних Олимпийских играх 2024 в Париже могли выступить до 39 спортсменов из России.
В зимних видах спорта большинство международных федераций до сих пор придерживаются «изоляционной» линии в отношении российских спортсменов. Только Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) и Международный союз конькобежцев (ISU) приняли решение о допуске россиян на зимнюю Олимпиаду 2026 года в нейтральном статусе. Международный союз конькобежцев, например, существенно сократил представительство россиян в фигурном катании. В то же время некоторые федерации, такие как Международная федерация хоккея (IIHF) и Международный союз биатлонистов (IBU), фактически объявили о запрете на участие россиян в Олимпиаде.