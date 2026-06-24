Ковентри: МОК нужно время для решения вопроса с российскими атлетами

Международному олимпийскому комитету (МОК) потребуется время для решения вопроса о послаблении санкций в отношении российских спортсменов. Так глава МОК Кристи Ковентри ответила на пресс-конференции на вопрос журналистов о том, как новые поправки в Олимпийскую хартию повлияют на возвращение России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристи Ковентри

Фото: Denis Balibouse / Reuters Кристи Ковентри

Фото: Denis Balibouse / Reuters

«У нас не было много времени, как мы будем применять новые положения хартии. Нам нужно некоторое время на это. Дайте нам сделать это, и мы вернемся»,— ответила госпожа Ковентри (цитата по ТАСС).

МОК 24 июня внес в Олимпийскую хартию правки о политической нейтральности. В них закреплено, что олимпийское движение должно оставаться свободным от правительственного, культурного, общественного и экономического давления.

В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до юношеских турниров с флагом и гимном. Эта рекомендация касалась как индивидуальных, так и командных видов спорта.

Ряд международных федераций уже сняли ограничения с российских спортсменов. Это касается гимнастики, дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муай-тай, бокса, смешанных единоборств, борьбы и фехтования. Также российские атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания.