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МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшую с октября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ОКР был временно лишен признания МОК за прием в члены олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Из-за отстранения ОКР не мог функционировать в качестве национального олимпийского комитета, а также получать финансирование от олимпийского движения. В марте 2025 года председатель ОКР Михаил Дегтярев сказал, что в устав организации были внесены изменения в соответствии с Олимпийской хартией.

Решение о восстановлении членства ОКР было принято после «тщательного анализа комиссии МОК по правовым вопросам». ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на территориях, подпадающих под юрисдикцию Национального олимпийского комитета Украины. Отмечается, что исполком МОК «внимательно будет следить за ситуацией» и «оставляет за собой право принимать любые дальнейшие меры, если сочтет это необходимым».

Таисия Орлова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) в октябре 2023 года. Формальным поводом для отстранения послужило включение ОКР в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. МОК расценил это как нарушение Олимпийской хартии, угрожающее целостности Национального олимпийского комитета Украины. Похожая ситуация с отстранением ОКР уже происходила в 2017 году из-за допингового кризиса, но тогда комитет был восстановлен в правах после зимней Олимпиады 2018 года.

МОК заявлял, что отстранение ОКР не повлияет на участие российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпиаде в Париже 2024 года и зимних Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо 2026 года. Тем не менее, российские спортсмены сталкивались с жесткими критериями допуска, включая отказ от активной поддержки специальной военной операции и отсутствие связей с вооруженными силами. В частности, президент ОКР Станислав Поздняков даже называл соглашавшихся на такие условия спортсменов «командой иноагентов» и призывал к бойкоту Олимпиады. Новый министр спорта РФ Михаил Дегтярев предпринимал действия по корректировке устава ОКР, чтобы убрать региональные советы из списка членов организации, выражая оптимизм относительно скорого восстановления полноценного статуса ОКР.

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