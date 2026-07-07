МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшую с октября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ОКР был временно лишен признания МОК за прием в члены олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Из-за отстранения ОКР не мог функционировать в качестве национального олимпийского комитета, а также получать финансирование от олимпийского движения. В марте 2025 года председатель ОКР Михаил Дегтярев сказал, что в устав организации были внесены изменения в соответствии с Олимпийской хартией.

Решение о восстановлении членства ОКР было принято после «тщательного анализа комиссии МОК по правовым вопросам». ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на территориях, подпадающих под юрисдикцию Национального олимпийского комитета Украины. Отмечается, что исполком МОК «внимательно будет следить за ситуацией» и «оставляет за собой право принимать любые дальнейшие меры, если сочтет это необходимым».

Таисия Орлова