У двоеборцев не сложилось с индикаторами

Международный олимпийский комитет (МОК) внес изменения в зимнюю олимпийскую программу. Главное среди них — исключение из нее на следующей Олимпиаде, которая состоится в 2030 году во Франции, одного из «классических» видов — лыжного двоеборья. Его подвела низкая востребованность у аудитории. В этом смысле гораздо более перспективными МОК показались синхронное фигурное катание и фрирайд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Международный олимпийский комитет отчитался о достижении «гендерного паритета» на зимних Олимпиадах. Предполагается, что следующие Игры (их в 2030 году примет Франция, а большая часть соревнований пройдет в Альпах) станут первыми, в которых примет участие равное количество мужчин и женщин. На последней зимней Олимпиаде, состоявшейся в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо, доля спортсменок была еще чуть скромнее, чем доля спортсменов,— 47% против 53%.

Паритет, одна из приоритетных целей для занявшей в прошлом году пост президента МОК Кирсти Ковентри, был обеспечен прежде всего за счет внесенных изменений в олимпийскую программу. Главное из них стало ударом для недавно избранного руководителем Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Александра Оспельта.

МОК исключил из французской программы лыжное двоеборье, сочетающее прыжки с трамплина и бег на лыжах. Это «классический» вид.

Двоеборцы соревновались еще на первой зимней Олимпиаде — в 1924 году во французском Шамони, и с тех пор целый век необходимость их присутствия на этих соревнованиях не подвергалась особым сомнениям. В Италии в феврале в лыжном двоеборье было разыграно три комплекта наград, а все золотые медали достались норвежцам.

Исключение МОК объяснил достаточно убедительно. И дело не в том, что до сих пор на топ-уровне в двоеборье соревнуются исключительно мужчины. Существуют 14 индикаторов, которые измеряют привлекательность видов для аудитории: это телевизионные рейтинги, востребованность в соцсетях, «вовлеченность» болельщиков. Так вот, как выяснилось, по итогам итальянской Олимпиады на низшей строчке двоеборье очутилось в 11 из них.

Заменить его МОК решил двумя жанрами, которые в этом смысле, на его взгляд, имеют гораздо более высокий потенциал.

Синхронное фигурное катание (в нем соревнуются группы фигуристок из девяти человек) — уже потому, что является дисциплиной фигурного катания, безусловного спортивного суперхита. Фрирайд (спуск на лыжах или сноуборде по неподготовленному склону) — потому что им увлекается молодежь.

Алексей Доспехов