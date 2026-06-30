Ложка леда

Россия добилась очередной заметной победы в борьбе за полноценное возвращение в мировой спорт. Международный союз конькобежцев (ISU), одна из крупнейших спортивных федераций, отменил изоляционный режим, которого придерживался в отношении ее представителей более четырех лет. Это означает, что в ближайшем сезоне, стартующем осенью, в крупнейших соревнованиях наконец смогут принять участие российские конькобежцы, мастера шорт-трека, а главное, фигурного катания — вида, входящего в число наиболее востребованных в стране и в мире. Правда, каким будет это участие, совершенно непонятно из-за колоссального количества оговорок и ограничений, изложенных ISU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ближайшем сезоне российские фигуристы (на фото Петр Гуменник) смогут выступать на международных соревнованиях

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ В ближайшем сезоне российские фигуристы (на фото Петр Гуменник) смогут выступать на международных соревнованиях

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Международный союз конькобежцев опубликовал 30 июня коммюнике под номером 2804 за подписью своего президента Ким Джэ Ёля и генерального директора Колина Смита, в котором сообщается, что спортсмены из России и Белоруссии смогут в ближайшем сезоне принять участие в официальных международных соревнованиях под эгидой структуры в нейтральном статусе. В заявлении отмечается, что решение принято с учетом «развития событий в олимпийском движении», изучения «подходов» к решению вопроса «различными федерациями», опыта, связанного с состоявшимися в феврале Олимпийскими играми в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а также квалификационными соревнованиями к ним, и двух рекомендаций, выпущенных Международным олимпийским комитетом в декабре 2025 года и мае 2026-го.

Первая призывала федерации к допуску к соревнованиям российских спортсменов младших возрастов без каких-либо ограничений.

Вторая ввела в Олимпийскую хартию принцип «политической нейтральности» с целью защиты спортсменов от «внешнего влияния».

Обе интерпретировали как призыв к дальнейшему смягчению санкционного режима в отношении отечественной спортивной отрасли, введенного в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине.

На самом деле сообщение ISU также похоже на большой прорыв в борьбе России за полноценное возвращение в мировой спорт.

«Реинтеграцию» в него после долгого периода практически полной изоляции инициировал вскоре после парижской Олимпиады 2024 года министр спорта РФ Михаил Дегтярев, который во вторник напомнил о достигнутых в этом процессе в последние месяцы успехах, подчеркнув, что «практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться», «лед тронулся во многих видах спорта», а «в десятках международных федераций наши взрослые спортсмены и юниоры могут выступать в составе сборной России с флагом и гимном страны». Господин Дегтярев имел в виду прежде всего окончательно отменившие нейтральный статус для всех возрастных категорий федерации, отвечающие за дзюдо, тхэквондо, борьбу, гимнастику, фехтование, водные виды, тяжелую атлетику.

С ISU связан один из первых таких успехов. Еще в декабре 2024 года эта федерация, входящая в число крупнейших, разрешила россиянам участвовать в Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо. До нее все структуры, отвечающие за зимние виды, кроме Международной федерации ски-альпинизма (ISMF), придерживались в этом вопросе исключительной по радикальности позиции, которая, казалось, может свести на нет шансы России отправить в Италию делегацию, хотя бы отдаленно похожую на команду. Однако маленькую, из 13 человек, сборную после выигранных в Спортивном арбитражном суде (CAS) процессов против Международной федерации санного спорта (FIL) и Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) все-таки удалось сформировать. Наполовину она состояла как раз из атлетов, выступающих в видах, контролируемых ISU. И если конькобежцы Ксения Коржова с Анастасией Семеновой и шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков ничего примечательного на Олимпиаде не показали, то фигуристы-одиночники Аделия Петросян с Петром Гуменником очутились не так уж далеко от медалей: оба заняли шестое место.

При этом после Олимпиады ISU не торопился делать новые шаги, касающиеся «российского вопроса». А еще весной по заявлениям функционеров федерации невозможно было предположить, что они готовы к допуску российских спортсменов, наиболее сильный резонанс вызвавшему среди тех, кто увлекается фигурным катанием.

Это вполне объяснимо из-за особенного статуса являющегося олимпийским суперхитом вида, в России сопоставимого по популярности с футболом или хоккеем и к тому же всегда приносившего стране множество ценных наград. На состоявшейся в феврале 2022 года Олимпиаде в Пекине, вскоре после которой на российский спорт обрушилась лавина санкций, в пяти дисциплинах их было шесть, включая два золота — в командном турнире и одиночницы Анны Щербаковой. Первое, однако, затем превратилось в бронзу из-за допинговой дисквалификации Камилы Валиевой. В следующие четыре года, если оставить за скобками итальянскую Олимпиаду, многочисленные звезды отечественного фигурного катания вроде тех же Петросян и Гуменника, парников Александры Бойковой с Дмитрием Козловским и Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым, вместо того чтобы сражаться за награды международных соревнований, были вынуждены разыгрывать их на соревнованиях внутренних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующая чемпионка России Аделия Петросян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Действующая чемпионка России Аделия Петросян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В самой Федерации фигурного катания России (ФФКР) между тем отреагировали на новость из ISU на первый взгляд удивительно сдержанно. В ФФКР “Ъ” сказали, что «пока воздержатся от комментариев» и «посмотрят, как будут развиваться события». Впрочем, как считает спортивный менеджер Андрей Митьков, сдержанность объяснима «из-за условий и оговорок», содержащихся в коммюнике, которые, «возможно, делают радость по поводу его появления несколько преждевременной».

Этих условий и оговорок действительно огромное количество.

ISU сохранил запрет не только на использование гимна и флага РФ, а также ее национальной символики, но и на присутствие на соревнованиях российских официальных лиц и судей. Кроме того, вообще непонятно, сколько человек может выставлять Россия на турниры. В коммюнике уточняется, что квоты для нейтральных спортсменов будут определяться на основе «тех же объективных квалификационных критериев», то есть результатов и положения в рейтинге, которые «действуют для всех фигуристов». А поскольку россияне не имели возможности показывать результаты или набирать очки в мировом рейтинге в течение более чем трехлетнего периода отсутствия, первоначальное распределение квот для них рассчитывается на объективной основе, так же как и для любого другого фигуриста, возвращающегося к соревнованиям после сопоставимого перерыва. На практике это означает, что российская квота по крайней мере в начале сезона, основная часть которого стартует французским этапом серии Гран-при в конце октября, будет минимальной, как у стран-аутсайдеров,— по одному одиночнику и одиночнице, одной спортивной паре и танцевальному дуэту. И неясно, можно ли успеть поднять рейтинг к январскому чемпионату Европы в Лозанне и мартовскому мировому первенству в Тампере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победительница Кубка России 2026 года Алиса Двоеглазова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Победительница Кубка России 2026 года Алиса Двоеглазова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Но это еще далеко не все. Право на нейтральный статус еще надо заслужить, пройдя проверку комиссии ISU на соответствие критериям для допуска. Они примерно такие же, какие применялись федерациями в разгар изоляции. Спортсмен не может состоять в вооруженных силах РФ или «органах безопасности», в его биографии не может быть «активного» участия в спецоперации, плюс в ней не может быть эпизодов ее «публичной поддержки». Более того, ISU предупредил, что будет постоянно оценивать ситуацию после возвращения российских спортсменов и оставляет за собой право как смягчить, так и «усилить ограничительные меры», если заметит инциденты, угрожающие «безопасности и целостности» соревнований.

Различные федерации по-разному трактовали подобные критерии. Но в зимних видах трактовки всегда отличилась максимальной жесткостью. К примеру, в лыжных гонках, несмотря на формально открытый для россиян в прошлом году допуск к соревнованиям в нейтральном статусе, из известных спортсменов его оперативно смогли получить лишь участвовавшие в Олимпиаде Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Львиной доле кандидатов в сборную России заявки не удовлетворили.

Алексей Доспехов