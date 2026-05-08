Песков о журналистах на параде, переговорах с Европой и санкциях против спортсменов

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента заявил, что публикация Spiegel об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на Парад Победы не соответствует действительности. Также господин Песков прокомментировал сообщения о возможных переговорах Европы с Путиным и решении МОК по санкциям против российских и белорусских спортсменов. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О журналистах на параде

Никаких ограничений по получению видеосигнала для СМИ с парада в честь Дня Победы не будет.

Российские и международные СМИ будут присутствовать на Параде Победы на Красной площади.

Кремль не отзывал аккредитацию зарубежных СМИ на парад.

Число журналистов, которые будут освещать парад, ограничено, это связано с его форматом.

О переговорах Европы и Путина

Президент готов к переговорам со всеми, инициатором сворачивания отношений с ЕС была не Россия.

Россия готова к диалогу настолько, насколько готовы к нему европейцы.

О решении МОК

Москва разочарована решением МОК сохранить санкции в отношении российских спортсменов.

Россия продолжит диалог с МОК по возвращению российских атлетов на международную спортивную арену.

О планах Путина