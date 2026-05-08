Песков о журналистах на параде, переговорах с Европой и санкциях против спортсменов

Кремль опроверг отзыв аккредитации у западных СМИ для освещения Парады Победы

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента заявил, что публикация Spiegel об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на Парад Победы не соответствует действительности. Также господин Песков прокомментировал сообщения о возможных переговорах Европы с Путиным и решении МОК по санкциям против российских и белорусских спортсменов. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О журналистах на параде

  • Никаких ограничений по получению видеосигнала для СМИ с парада в честь Дня Победы не будет.
  • Российские и международные СМИ будут присутствовать на Параде Победы на Красной площади.
  • Кремль не отзывал аккредитацию зарубежных СМИ на парад.
  • Число журналистов, которые будут освещать парад, ограничено, это связано с его форматом.

О переговорах Европы и Путина

  • Президент готов к переговорам со всеми, инициатором сворачивания отношений с ЕС была не Россия.
  • Россия готова к диалогу настолько, насколько готовы к нему европейцы.

О решении МОК

  • Москва разочарована решением МОК сохранить санкции в отношении российских спортсменов.
  • Россия продолжит диалог с МОК по возвращению российских атлетов на международную спортивную арену.

О планах Путина

  • Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

