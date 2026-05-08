Песков о журналистах на параде, переговорах с Европой и санкциях против спортсменов
Кремль опроверг отзыв аккредитации у западных СМИ для освещения Парады Победы
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента заявил, что публикация Spiegel об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на Парад Победы не соответствует действительности. Также господин Песков прокомментировал сообщения о возможных переговорах Европы с Путиным и решении МОК по санкциям против российских и белорусских спортсменов. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
О журналистах на параде
- Никаких ограничений по получению видеосигнала для СМИ с парада в честь Дня Победы не будет.
- Российские и международные СМИ будут присутствовать на Параде Победы на Красной площади.
- Кремль не отзывал аккредитацию зарубежных СМИ на парад.
- Число журналистов, которые будут освещать парад, ограничено, это связано с его форматом.
О переговорах Европы и Путина
- Президент готов к переговорам со всеми, инициатором сворачивания отношений с ЕС была не Россия.
- Россия готова к диалогу настолько, насколько готовы к нему европейцы.
О решении МОК
- Москва разочарована решением МОК сохранить санкции в отношении российских спортсменов.
- Россия продолжит диалог с МОК по возвращению российских атлетов на международную спортивную арену.
О планах Путина
- Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.