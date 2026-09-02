По команде FIS

Одна из крупнейших спортивных федераций — Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), долгое время придерживавшаяся «изоляционной» позиции в отношении отечественных спортсменов,— все-таки санкционировала их допуск к своим соревнованиям в нейтральном статусе. Это означает, что на международную арену смогут вернуться российские атлеты, выступающие в нескольких зимних олимпийских видах спорта, в том числе ключевом из них — лыжных гонках. Правда, можно предположить, что возвращение будет сопряжено с трудностями — например, из-за так называемой декларации о нейтральности, которую требует подписывать FIS, а также из-за мест проведения состязаний лыжников. Большинство принимают страны, вряд ли позитивно относящиеся к появлению на них россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение FIS позволит присоединиться на главных соревнованиях предстоящего сезона к участнику февральской Олимпиады Савелию Коростелеву другим российским лыжникам

Фото: Tom Weller / Getty Images Решение FIS позволит присоединиться на главных соревнованиях предстоящего сезона к участнику февральской Олимпиады Савелию Коростелеву другим российским лыжникам

Фото: Tom Weller / Getty Images

В среду, 2 сентября, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда опубликовала коммюнике по итогам заседания Совета FIS, своего ключевого исполнительного органа. Он сообщил о допуске в очередном сезоне ко всем турнирам под эгидой федерации спортсменов из России и Белоруссии. Они будут выступать в нейтральном статусе, то есть без флага, гимна и национальной символики на форме, и только в индивидуальных состязаниях. Однако в любом случае решение похоже на прорыв.

В последние месяцы процесс реинтеграции России в мировой спорт, запущенный в 2024 году, идет очень бурными темпами.

Особенно они увеличились после того, как в июле Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил новые рекомендации в отношении российских спортсменов: он призвал придерживавшиеся с 2022 года санкционного режима федерации допускать их на свои соревнования без каких-либо ограничений, то есть в полноценном статусе. На эти рекомендации, объясняя свежие решения, ссылалась и FIS. К настоящему моменту список структур, которые разрешили россиянам состязаться с флагом и гимном и в любых, в том числе командных, дисциплинах, уже приблизился к двумя десяткам. Однако все это — федерации, отвечающие за виды летние. Зимние же до сих пор остаются чрезвычайно проблемной нишей.

Федерации, входящие в этот сегмент, придерживались, какими бы ни были общие тренды, жесткой «изоляционной» политики. Относительную лояльность по отношению к России до нынешнего года смогла проявить лишь Международная федерация ски-альпинизма (ISMF), разрешившая ее спортсменам выступать в нейтральном статусе. Собрать крохотную — из 13 человек — команду для выступления на февральской Олимпиаде в Милане и Кортина д’Ампеццо России удалось, по сути, лишь благодаря серии побед в различных арбитражных инстанциях, обязывавших отличающиеся удивительным упорством федерации интегрировать в олимпийскую квалификацию хотя бы отдельных спортсменов.

Единственной зимней структурой, в этом году последовавшей примеру ISMF и объявивший о допуске российских спортсменов, до сих пор был Международный союз конькобежцев (ISU), курирующий конькобежный спорт, шорт-трек и чрезвычайно популярное фигурное катание. И то он отправил россиян отбираться на топовые турниры через соревнования «второго эшелона», а нейтральный статус на практике выдает довольно неохотно. Его, например, так и не получили российские лидеры в парном катании и танцах — Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, а также Александра Степанова с Иваном Букиным.

Сообщение о смягчении позиции FIS оказалось ничуть не менее приятным для российских спортивных менеджеров, нежели июньский допуск фигуристов и конькобежцев.

Речь идет о федерации, имеющей в олимпийском движении колоссальный, даже больше, чем у ISU, «удельный вес». В ведении FIS находятся сразу пять заметных, пользующихся большой востребованностью у аудитории видов спорта — лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд. Их суммарный удельный вес в олимпийской программе (в 2030 году в нее войдет еще один вид — фрирайд) огромен. На Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо в них разыгрывалось 57 комплектов наград — чуть меньше половины от 116, в общей сложности стоявших на кону в Италии. К тому же до обрушившихся на российскую спортивную отрасль после начала специальной военной операции на Украине санкций эти виды представляли собой исключительно важный для сборной России пласт. В феврале 2022 года она в последний раз в боевом составе участвовала в зимней Олимпиаде. В Пекине российские спортсмены завоевали 32 награды, половина из них пришлась на виды, входящие в сферу ответственности FIS. А лыжные гонки вообще превратились в наиболее успешный для российской команды вид. В них она выиграла по четыре золота и серебра и три бронзы, а лыжник Александр Большунов превратился в главного героя всей Олимпиады, взяв три высшие награды.

Хотя бы приблизиться к этому достижению на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо было нереально. Допуск на них получили только два молодых лыжника — Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Медалей в Италии они не завоевали. Хотя Савелий Коростелев был близок к тому, чтобы попасть на подиум в скиатлоне. Эти два спортсмена благодаря обретенному нейтральному статусу уже после Олимпиады продолжили соревноваться на этапах Кубка мира.

Комментируя итог заседания Совета FIS, ранее «одной из наиболее жестко настроенных по отношению к России международных федераций», в своем Telegram-канале, министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев связал его с двумя событиями.

Первое — это победа на прошедших в июне выборах президента FIS представителя Лихтенштейна Александра Оспельта, «юриста, настроенного на конструктивную работу», в отличие от предшественника — шведско-британского предпринимателя Юхана Элиаша.

Второе — создание в 2026 году единой Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР), «объединившей профильные спортивные организации по примеру FIS». Ее возглавил Дмитрий Свищев. В числе приоритетных задач ФЛССР значилось как раз «усиление взаимодействия с FIS».

Сам Дмитрий Свищев охарактеризовал ТАСС допуск от международной федерации как «имеющий принципиальное значение для всего российского лыжного спорта и сноуборда» и достигнутый «благодаря командной работе ФЛССР, Олимпийского комитета России и министерства спорта», выразив надежду на «возвращение российских символов» в дальнейшем в ходе «рабочего диалога с FIS». Господин Свищев подчеркнул, что «теперь начинается большая практическая работа: помочь каждому спортсмену пройти процедуру возвращения на мировую арену максимально четко и без лишних задержек».

Впрочем, возвращение в любом случае будет сопровождаться определенными трудностями. В коммюнике FIS не содержится никаких деталей, касающихся, скажем, квот, выделяемых россиянам.

У лыжников до 2022 года они были максимальными — по шесть спортсменов и спортсменок на каждом этапе Кубка мира. Старший тренер сборной России Егор Сорин сказал ТАСС, что «вопрос квот» «будет уточняться», признав, что был доволен и, допустим, форматом «четыре полюс четыре», который «лучше, чем ничего».

Зато в этом коммюнике есть замечание насчет того, что «спортсменам и вспомогательному персоналу» из России и Белоруссии «может быть предоставлен доступ к соревнованиям FIS при условии, что они подпишут декларацию о нейтральности, основанную на наборе принципов, установленных организацией». А «соблюдение этих принципов нейтралитета будет постоянно контролироваться, и в случае их нарушения будут применены санкции». Что именно записано в придуманной FIS декларации, она не раскрыла.

Между тем спортивный менеджер Андрей Митьков рассказал “Ъ”, что считает: этим документом функционеры федерации «изощренно заменили применявшуюся ранее процедуру индивидуальных проверок». По его мнению, среди включенных в нее пунктов, скорее всего, будет значиться пункт об «отказе от поддержки СВО — возможно, даже в более жестких формулировках, чем в принципах допуска МОК». При этом хорошо известно, что предолимпийские «индивидуальные проверки», которые упомянул эксперт, не прошла целая группа сильных российских лыжников. В приобретении нейтрального статуса отказывали и ярчайшей звезде — Александру Большунову.

Кроме того, эксперт обратил внимание на места проведения ключевых соревнований открывающегося в конце ноября лыжного сезона. Шесть из 13 этапов Кубка мира принимают играющие, как и Россия, ведущие роли в лыжных гонках Финляндия, Норвегия и Швеция. Последняя примет — уже в феврале-марте будущего года — и основное соревнование сезона: чемпионат мира пройдет в шведском Фалуне. Именно эти три страны всегда считались главными противниками спортивной реинтеграции России. Андрей Митьков не исключает, что они «постараются не пустить российских спортсменов», а если это не удастся, не будут препятствовать направленным против них «провокационным акциям», какие были зафиксированы в 2022 году перед введением санкций, к примеру, в финском Лахти с протестами прямо под окнами отеля, в котором жила сборная России.

Алексей Доспехов