Брусья загребущие

Девять членов сборной России, в том числе ее лидеры олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, пропустят чемпионат Европы по спортивной гимнастике из-за отказа принимающей стороны — Хорватии — в выдаче виз. На турнире в Загребе команду, по сути, представят резервисты. Вероятно, это отнимет у россиян возможность уже на ближайшем мировом первенстве побороться за командную квоту на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

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Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Ангелина Мельникова

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Стартующий 13 августа чемпионат Европы по спортивной гимнастике омрачил скандал политического характера. Сборная России прибывает на соревнования в Загреб в ослабленном составе. Девять ее членов получили отказы в выдаче виз. В число «отцепленных» попали лидеры команды. Это прежде всего 26-летняя Ангелина Мельникова, по гимнастическим меркам уже ветеран. Первую олимпийскую медаль — серебро в команде — она завоевала еще в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Через пять лет на Играх в Токио она добавила в коллекцию командное золото и две личных бронзы. И на прошлогоднем чемпионате мира в Джакарте — первом после трехлетней изоляции — она блистала: взяла две медали высшей пробы и серебро.

Также в списке еще одна олимпийская чемпионка Токио в команде 21-летняя Виктория Листунова. Прошлогоднее мировое первенство она пропустила, не получив нейтральный статус. По ее словам, дело было в открытке-поздравлении с 9 Мая в соцсетях (впрочем, могли обратить внимание и на ее выступление в марте 2022 года на проходившем в «Лужниках» митинге-концерте, посвященном годовщине вхождения Крыма в состав России).

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Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Виктория Листунова

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Хорватская сторона также отказала в визе 17-летней Анне Калмыковой, ранее в этом году забравшей на чемпионате России три золотых и две серебряных награды. Кроме того, в перечень попали спортсмены Лейла Васильева, Алексей Усачев, Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский.

Словом, серьезный удар по сборной России, которая, как выяснилось в июле, выступит на турнире в Загребе в нейтральном статусе.

Вопреки снятию с россиян всех санкций Хорватия, получившая первенство, когда ограничения еще были в силе, имела право запретить символику. Формальной причиной отказа в выдаче виз стало непредставление «обоснования цели и условий предполагаемого пребывания», сообщили в Федерации гимнастики России (ФГР). В структуре отметили, что «визы для всей российской делегации подавались одновременно и с одинаковым комплектом подтверждающих документов», при этом «остальные 56 членов делегации визы получили».

В ФГР заявили, что расценивают отказ в визах «как фактическое лишение ведущих российских спортсменок возможности выступить на квалификационном турнире». По мнению организации, «подобная практика создает опасный прецедент, при котором административные решения могут напрямую влиять на состав участников и ход квалификационного отбора» и «ставит под вопрос равные условия участия». ФГР обратилась в World Gymnastics и European Gymnastics с просьбой разобраться в ситуации.

Ангелина Мельникова, комментируя ТАСС решение хорватских властей, сочла отказ в визе «высокой оценкой спортивного мастерства».

Чемпионка Токио-2020 выразила разочарование тем, что «некоторые предпочитают определять состав участников заранее». «Это слабые люди, которые нашли только такой мерзкий способ не допустить сильнейшую сборную на чемпионат Европы»,— добавила она.

Ангелину Мельникову, Викторию Листунову и Анну Калмыкову в составе российской команды заменили 20-летняя Алена Глотова, 17-летняя Злата Осокина и 16-летняя Александра Ануфриева. На троих у экстренно вызванных в сборную девушек три медали прошедшего месяц назад в Калуге чемпионата России: Глотова стала третьей в личном многоборье, Ануфриева — первой в опорном прыжке и третьей в вольных упражнениях.

Чемпионат Европы в Загребе является отбором на следующий за ним чемпионат мира, который пройдет в Роттердаме в октябре 2026 года. Исходя из его итогов станут известны обладатели первых командных квот на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. На голландском мировом первенстве их застолбят три наиболее успешные сборные. Правда, основная часть командных квот на ближайшие летние Игры — еще девять — все же будет распределена на чемпионате мира 2027 года, который примет китайский Чэнду.

Арнольд Кабанов