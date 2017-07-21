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06 июля, суббота
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11:08
В Санкт-Петербурге простились с погибшими при пожаре на глубоководной станции
12:17
На ликвидацию последствий паводков в Иркутской области понадобится 31,2 млрд рублей
14:05
МИД РФ счел «злобной пропагандой» концепцию США о противодействии «влиянию Кремля»
08:30
Участок Филевской ветки московского метро закрыт на выходные
15:42
АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году
15:29
Сахалинская область лидирует среди регионов по числу разводов в 2019 году
15:06
Зеленский уверен, что Трамп может решить проблему «Северного потока-2» в пользу Украины
14:53
Правительство одобрило план концепции развития волонтерства
14:34
«Роскосмос» намерен к концу 2020 года выйти на завершающую стадию испытаний «Сармата»
14:18
Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию
13:48
Зеленский назначил губернатора Львовской области
13:28
США хотят изъять у Коротышки заработанные на наркотиках $12 млрд
13:09
Кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда примут 8 июля
12:56
Индонезия обязала зарубежные компании вывезти 49 контейнеров с отходами
12:45
СКР подтвердил, что перевернувшийся в Черном море катер был перегружен почти в пять раз
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(обновлено: 06.07.2019)
Деятельность ФСБ
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Чекистам ищут финансистов
В деле сотрудников ФСБ появились новые фигуранты
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Чекисты-миллиардеры
У бывших кураторов Центробанка из ФСБ изъяли целое состояние
41
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Как Владимир Путин прозрел на коллегии ФСБ
7
Вставай, страна аграрная
После алкоголя у ФСБ проснулся аппетит к птицеводству и растениеводству
45
Репрессиям засчитан перегиб
Суд отказал в иске к директору ФСБ Александру Бортникову по поводу его высказывания о Большом терроре
4
У архангельского взрывника нашелся соратник в Москве
Подросток заготовил бомбу ко Дню единства
17
Подросток пришел взрываться в ФСБ
Теракт в Архангельске мог быть совершен под влиянием расстрела в Керчи
1
Шпионскую технику оставляют в быту
ФСБ отклонила поправки к законопроекту
ФСБ устанавливает третью киберзащиту
В спецслужбе создали новую структуру для противодействия компьютерным преступлениям
4
ФСБ окажет медведю услугу
“Ъ” разобрался, почему служба решила расширить список стратегически важных животных
31
Предъявите ваши гиперзвуки
ФСБ провела обыски в двух крупнейших организациях «Роскосмоса»
4
Генерала Дрыманова подвела нестабильность его заместителя
Экс-начальник ГСУ СКР арестован по показаниям генерала Никандрова
Ректору предложили штраф вместо процесса
Сергей Бачевский возместил нанесенный санкт-петербургскому университету коммуникаций ущерб
2
Закрытое письмо для свободного доступа
Документ НКВД по делу «харбинцев» в архиве ФСБ одновременно засекречен и рассекречен
1
ЕСПЧ запретил высылать иностранцев без проверки данных ФСБ
Россия должна выплатить гражданам США и Казахстана компенсации
14
Попытка узнать про пытки
ФСБ ответила “Ъ” на запрос по делу «Сети»
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Финансы
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Приложения
Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия