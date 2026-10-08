ФСБ задержала двух жителей Забайкалья за подготовку провокаций на выборах
08.10.2026, 10:03
ФСБ задержала двух жителей Забайкальского края, готовивших провокации на выборах в Госдуму по заданию Украины. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По версии ФСБ, жительница региона вошла в состав участковой комиссии одного из избирательных участков, собирала образцы бюллетеней и агитационных материалов, а также передала информацию о подготовке к выборам и о кандидатах. Помимо этого женщина отработала задание «по фальсификации результатов избирательного процесса», добавили в ФСБ.
По версии следствия, также был завербован житель Краснокаменска, который передавал украинской стороне сведения о ходе предвыборной кампании, отправлял фото объектов органов власти и военкомата. В преддверии «активной фазы голосования» ему поручили поджечь городское отделение одной из партий, заявили в ФСБ.
Готовившиеся провокации были «направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе» в период проведения выборов, считает следствие. Оба местных жителя были задержаны накануне Единого дня голосования.