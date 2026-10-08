ФСБ задержала двух жителей Забайкалья за подготовку провокаций на выборах

По версии ФСБ, жительница региона вошла в состав участковой комиссии одного из избирательных участков, собирала образцы бюллетеней и агитационных материалов, а также передала информацию о подготовке к выборам и о кандидатах. Помимо этого женщина отработала задание «по фальсификации результатов избирательного процесса», добавили в ФСБ.