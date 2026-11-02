ФСБ сообщила об изъятии партии заминированных FPV-очков в Волгоградской области

СВУ должны были сдетонировать при включении FPV-очков, что привело бы к гибели военнослужащих, указано в пресс-релизе. Очки отправляли по «Почте России». Для их поставки, уточнили в ФСБ, сотрудники спецслужб Украины «под видом псевдопатриотов» с анонимных аккаунтов в Telegram писали представителям российских гуманитарных организаций и благотворительных фондов.