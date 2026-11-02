ФСБ сообщила об изъятии партии заминированных FPV-очков в Волгоградской области
Сотрудники ФСБ задержали партию заминированных FPV-очков для управления дронами. Устройства под видом гуманитарной помощи пытались отправить российским военнослужащим в зону спецоперации, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
По данным ФСБ, российский военнослужащий в Волгоградской области получил от волонтера двое таких FPV-очков, после чего обратился в спецслужбу, чтобы проверить посылку. Специалисты-взрывотехники установили, что украинские спецслужбы вместо кулеров охлаждения установили в очки самодельные взрывные устройства (СВУ).
СВУ должны были сдетонировать при включении FPV-очков, что привело бы к гибели военнослужащих, указано в пресс-релизе. Очки отправляли по «Почте России». Для их поставки, уточнили в ФСБ, сотрудники спецслужб Украины «под видом псевдопатриотов» с анонимных аккаунтов в Telegram писали представителям российских гуманитарных организаций и благотворительных фондов.
Во время переписки с волонтерами сотрудники спецслужб действовали скрытно: они не делились своими данными, номерами телефонов, сведениями о местах работы. Также они отказывались переходить для дальнейшего общения в «Макс» и «требовали видео со словами благодарности от российских бойцов», отмечает ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту) УК. Сейчас ФСБ занимается розыском причастных к преступлению лиц.