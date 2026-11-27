ФСБ расширила перечень сведений, за сбор которых могут признать иноагентом
Министерство юстиции зарегистрировало приказ Федеральной службы безопасности (ФСБ) о расширении перечня сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против России при получении иностранными источниками, указано на портале правовой информации. К государственной тайне они не относятся, но за их сбор человека могут признать иностранным агентом.
Речь идет о персональных данных военнослужащих, сотрудников и работников войск, воинских формирований, органов и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также членов их семей. К ним относятся, например, адреса регистрации и фактического проживания, сведения об их транспорте и финансовых обязательствах.
Кроме того, ФСБ добавила в перечень информацию об осужденных, обвиняемых или подозреваемых, которые заключили контракт с Минобороны, а также сотрудниках ФСИН, которые готовили их к отправке на военную службу.
Перечень создан в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Согласно документу, физическое лицо могут признать иностранным агентом при сборе информации из списка в интересах иностранного источника. Если передача сведений создает угрозу национальной безопасности, то действия могут расценить как сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК, до восьми лет лишения свободы).