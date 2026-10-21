ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ немецкого снайпера

Свой последний контракт Фридрих Михаэль подписал 5 декабря 2025 года. Как рассказал задержанный, на Украину он прибыл в ноябре того же года уже со всем необходимым обмундированием. По словам наемника, он подписал действующий с декабря 2025 года трехлетний контракт с ВСУ, в котором фигурировал как снайпер в звании капрала. По контракту военнослужащему пообещали выплатить 100 тыс. гривен (около $2,2 тыс.). Однако эти деньги немец так и не получил и, как он заявил, был «вынужден» покинуть войска.