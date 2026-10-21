ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ немецкого снайпера
Оперативники ФСБ задержали в России дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии. Об этом Центр общественных связей ФСБ сообщил 21 октября. Официально личность задержанного не разглашается. По данным “Ъ”, им оказался 49-летний уроженец немецкого Фрехена Фридрих Михаэль.
На допросе немец рассказал, что является опытным военным. Так, в бундесвере он служил с 1996 по 2008 год, успел поучаствовать в нескольких военных операциях, в том числе за границей, бывал в Афганистане и Африке. В 2008 году ушел в отставку, но тут же подписал контракт и отправился в Сирию. В республике наемник провоевал два года.
Следующий контракт немец подписал в 2016 году. Тогда он вступил в 25-й батальон территориальной обороны Украины и вплоть до 2018 года участвовал в боевых действиях в районе Донецка. Подразделение, по словам задержанного, преимущественно состояло из британцев. Кроме того, по информации “Ъ”, Фридрих Михаэль числился в «Грузинском национальном легионе» (организация признана террористической и запрещена в России) в качестве добровольца. За службу в тот период немец даже получил боевую награду. По окончании контракта наемник улетел в Швейцарию.
Свой последний контракт Фридрих Михаэль подписал 5 декабря 2025 года. Как рассказал задержанный, на Украину он прибыл в ноябре того же года уже со всем необходимым обмундированием. По словам наемника, он подписал действующий с декабря 2025 года трехлетний контракт с ВСУ, в котором фигурировал как снайпер в звании капрала. По контракту военнослужащему пообещали выплатить 100 тыс. гривен (около $2,2 тыс.). Однако эти деньги немец так и не получил и, как он заявил, был «вынужден» покинуть войска.
Сейчас ФСБ решает вопрос о возбуждении уголовного дела о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По этой статье немцу может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Не исключено также, что чекисты могут предъявить наемнику обвинение в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, до 20 лет).