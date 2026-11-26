Пашинян заявил об уходе погранслужбы ФСБ из Армении в ближайшие годы
Российская пограничная служба в ближайшие годы полностью завершит работу в Армении. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, армянские власти намерены самостоятельно отвечать за охрану всех границ страны.
«Но считаю, что пришло время, чтобы в предстоящие годы ответственность за наши границы мы полностью взяли на себя»,— сказал премьер (цитата по «Интерфаксу»). Сейчас российские пограничники вместе с погранвойсками Службы нацбезопасности Армении охраняют армяно-турецкую и армяно-иранскую границы. Основание для совместной службы — договор 1992 года.
Россия уже прекратила пограничную службу на нескольких объектах в Армении. В ереванском аэропорту Звартноц российские пограничники завершили работу 1 августа 2024 года. С января 2025 года они не несут службу на КПП «Агарак» на иранской границе, с февраля того же года — на пункте пропуска на границе с Турцией.