Россия уже прекратила пограничную службу на нескольких объектах в Армении. В ереванском аэропорту Звартноц российские пограничники завершили работу 1 августа 2024 года. С января 2025 года они не несут службу на КПП «Агарак» на иранской границе, с февраля того же года — на пункте пропуска на границе с Турцией.